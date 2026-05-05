‘Mi mamá la mató’: esposo de la exreina Carolina Flores admite el crimen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mamá de la víctima exige justicia y en medio del llanto pide a todos que oren por su hija.

Entre lágrimas, flores blancas y el respaldo de más de 300 personas, Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza Carolina Flores, encabezó una emotiva movilización en México, en la que exigió justicia por el asesinato de su hija, aparentemente, a manos de su propia suegra, Erika María Herrera.

Un relato desgarrador

“No tengo palabras para expresar el dolor tan grande por el que estoy pasando. Mis lágrimas no son suficientes para sacar este dolor que siento”, dijo la madre de la víctima en la movilización que encontró eco internacional a través de canales como N+ de Univisión y Milenio.

“A mi hija le arrebataron su vida de una manera injusta y repentina. Recibir esa llamada para decir lo que pasó es lo peor que te puede pasar como mamá. Aún no lo creo y no lo quiero creer. Esto no puede ser cierto”, señaló Gómez.

Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza Carolina Flores. Imagen de Milenio.

La desconsolada madre narró la devastadora llamada que recibió de su yerno, Alejandro Sánchez. Según su testimonio, la comunicación ocurrió un día después del crimen. Tras cuestionarle por qué no respondían los mensajes, Alejandro rompió en llanto: “Señora, es que le dispararon a Caro... Mi mamá la mató”.

La madre de la víctima cuestionó el tiempo transcurrido entre el ataque y el aviso a las autoridades. “Le dije: ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo ahí tirada?”, relató Reyna, refiriéndose a las horas en que su yerno permaneció en el departamento con el bebé de ocho meses mientras el cuerpo de Carolina yacía en el lugar.

La justificación de Sánchez fue que entró en “estado de shock”.

Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza Carolina Flores. Imagen de Milenio.

La madre de la víctima compartió el relato con el canal Mafian TV:

“Le dije, Alex, por qué no me contestan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y él empezó a llorar”.

__“Le dije, ¿Qué pasó? Me dijo, señora es que le dispararon a Caro.

__Y yo: ¿Quién le disparó a Carolina? Y me dijo: Mi mamá.

___ ¿Cómo está, cómo está Carolina, dime cómo está?

__ Y me dijo: Es que mi mamá la mató.

__Y yo ¿qué? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo consiguió el arma? Le hice mil preguntas en un segundo.

__ Me dijo no sé, no sé, no sé nada.

__ Yo grité tan fuerte que mis vecinos vinieron para ver qué estaba pasando".

Según el relato de Reyna, Alejando estaba en ese momento en la Fiscalía tras denunciar el crimen un día después de haberse cometido.

Conflictos familiares que terminaron en tragedia

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017 y con estudios en Criminología, vivía un entorno de tensión con su suegra. De acuerdo con Gómez Molina, los problemas escalaron cuando Carolina puso límites tras el nacimiento de su hijo, restringiendo las visitas durante los primeros 40 días, pero jamás imaginó que fuera para tanto.

“La señora lo tomó a mal; criticaba cómo criaba al bebé y le decía ‘perrucha’”, reveló la madre de la víctima. De acuerdo a las pesquisas, lo que comenzó como fricciones domésticas terminó con Herrera disparando entre cuatro y seis veces contra la modelo el pasado 15 de abril en el barrio de Polanco.

Reyna Gómez Molina, madre de la exreina Carolina Flores, en N+.

“No me la imagino el estar planeando quitarle la vida a mi hija. La pregunta que me retumba en la cabeza es cómo ella como mamá le puede dar este dolor a otra mamá. No entiendo”, manifestó Gómez.

Justicia trasfronteriza

Actualmente, Erika María Herrera se encuentra bajo arresto en Venezuela tras haber huido de México, haciendo escala en Panamá, poco después del incidente. Reyna Gómez espera que el proceso de extradición se agilice para que la sospechosa enfrente a las autoridades mexicanas.

“Lo único que quiero es que mi hija esté en paz”, sentenció Reyna. A pesar de las dudas que rodean el actuar de su yerno, la madre de Carolina evitó confrontarlo señalando que él es el único vínculo que le queda con su nieto.

“Yo lo único que pido es justicia para mi hija. No me estoy sintiendo cómoda con las preguntas que hacen sobre Alejandro, porque él es el único vínculo que me queda de mi hija, que es mi nieto”, dijo Gómez a Mafian TV.

A la hora del velorio, Gómez todavía dudaba de que fuera su hija. Por eso pidió que la dejaran verla antes.

“Avanzaba dos pasos y me regresaba. No tenía el valor de ver a mi hija así, allí. Cuando la vi, primero le revisé su cara, su cuello, sus manos. Estuve como unos 20 minutos con ella y cerré el ataúd. No podía creer que estuviera allí. Es muy duro”, repetía entre sollozos Gómez.

Su última llamada

Gómez reveló que antes del suceso, su hija le había enviado un mensaje a su celular, pero ella no alcanzó a contestarle.

“He pensado muchas veces que si le hubiera contestado el mensaje que me envió, si hubiera hecho una videollamada como siempre, a lo mejor esto no hubiera pasado. Perdóname por no haberte marcado cuando me enviaste el mensaje. Perdóname por no cuidarte”, sollozó Gómez.

Reiteró que lo único que quiere es que su hija esté en paz. “Por favor, no dejen de orar por nosotros, por mi hija, para que descanse en paz”, concluyó la mamá de Carolina Flores.