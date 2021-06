Migrantes que cruzan Panamá para llegar a Estados Unidos se quintuplican

Panamá está enfrentando dificultades para lidiar con un aumento de cinco veces en el número de migrantes que caminan durante días cruzando su densa selva al sur del país con la esperanza de llegar a Estados Unidos, según la canciller Erika Mouynes.

Los migrantes, provenientes de lugares tan lejanos como Senegal y Nigeria, están comenzando a colapsar los refugios de Panamá a medida que su número aumenta, dijo la canciller Erika Mouynes.

“La situación de los migrantes ha empeorado mucho”, dijo Mouynes este miércoles 2 de junio en una entrevista en Nueva York. “Les damos comida, los instalamos en campamentos donde se realizan pruebas biométricas y de Covid-19. Eso está bien si los números son manejables, pero si de repente esa cantidad se quintuplica, se vuelve difícil”.

La autoridad migratoria del país reportó en abril el cruce de 5,818 extranjeros indocumentados desde Colombia hacia Panamá, un aumento de 477% frente a enero. Los principales países de origen son Haití y Cuba, pero muchos también viajan desde lugares tan lejanos como Bangladesh y Uzbekistán, intentando llegar finalmente a Estados Unidos.

El flujo de personas comenzó a incrementarse a medida que disminuían las restricciones de viaje en todo el mundo, después de que la pandemia aumentara el desempleo y la pobreza en los países en desarrollo. Los migrantes ingresan a Sudamérica en lugares que tienen normativas de visaje favorables, luego se dirigen hacia el norte, a Colombia, antes de cruzar a Panamá por la peligrosa tierra de nadie conocida como el Tapón de Darién.

Mouynes dijo que está intentando sostener conversaciones con los Gobiernos de Sudamérica para ayudar a controlar el flujo o, al menos, vacunar a los migrantes mientras viajan.

El problema es más fácil de solucionar que el flujo migratorio más visible hacia Estados Unidos desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, indicó Mouynes.

Inmunidad colectiva

América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en términos de muertes como de perjuicios económicos. Panamá se ha quedado a la zaga de sus pares regionales en su campaña de vacunación, pero Mouynes sostiene que el Gobierno apunta a un programa de vacunación “masiva” en el tercer trimestre para lograr una inmunidad colectiva para septiembre.

El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que asumió el cargo en 2019, está vacunando a las poblaciones de edad más avanzada y en riesgo y comenzará la vacunación masiva en julio, dijo.

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, que se apresuraron a adquirir vacunas donde pudieran, Panamá puso casi todos sus huevos en la canasta de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Mouynes se reunió con Pfizer durante su viaje a Nueva York y dijo que recibió garantías de que Panamá recibiría las vacunas que ordenó.

“Queremos que Pfizer reconozca que la gran apuesta de Panamá por Pfizer, en términos de no tener esta cobertura con otras farmacéuticas, también nos pone en cierto riesgo si no entregan los suministros”, señaló Mouynes. “Nuestro objetivo es la vacunación masiva en julio. Si eso no sucede, estaremos en un gran problema”.

Diplomacia de vacunas

Las vacunas también podrían desempeñar un gran papel en la política exterior regional, dijo Mouynes. Ofrecer vacunas a Venezuela podría ser una forma de conseguir que el presidente Nicolás Maduro se siente a dialogar con la oposición. Hasta ahora, nada más de lo que se ha intentado ha funcionado, agregó.

“El alcance de la crisis humanitaria allí es similar a la de Siria”, dijo. “Cuanto más rápido reconozcamos que el camino que hemos tomado no ha tenido éxito, mejor, porque hacer más de lo que estábamos haciendo no va a marcar la diferencia”.