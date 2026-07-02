Mil días de ‘duelo y abandono’: Israelíes reclaman investigación estatal tras el 7 octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En Jerusalén, decenas de manifestantes bloquearon ya a primera hora de esta mañana la entrada de vehículos a la Knéset.

Decenas de protestas comenzaron este jueves por todo Israel exigiendo una comisión de investigación estatal independiente sobre los fallos que precedieron a los ataques múltiples de Hamás desde Gaza el 7 de octubre de 2023, hace hoy mil días.

“¿Cuánta sangre más se derramará?”, rezan algunas de las pancartas enarboladas por manifestantes en Tel Aviv. Trazado en la playa de esta localidad, frente a la embajada estadounidense, un mensaje de varios metros muestra la consigna:“1,000 días de duelo y abandono. ¡No olvidaremos!“, según imágenes compartidas por el Movimiento Pro Democracia Israelí.

Las manifestaciones, que ya han comenzado en la mayoría de ciudades, localidades y cruces de carretera de todo el país, están organizadas por varios colectivos, el mayor de ellos, October Council, una organización formada por familiares de personas que murieron en los ataques liderados Hamás.

En Jerusalén, decenas de manifestantes bloquearon ya a primera hora de esta mañana la entrada de vehículos a la Knéset (Parlamento israelí) e instalaron un enorme ataúd decorado con consignas, que fue retirado por la Policía, según imágenes transmitidas en el canal público de televisión israelí 12.

Manifestantes antigubernamentales bloquean un tramo de la autopista Ayalon en Tel Aviv, Israel, el 2 de julio de 2026. EFE

Se prevé que durante la jornada participen miles de personas. Según los organizadores, durante la jornada se guardará además un minuto de silencio para rememorar a las víctimas y tendrán lugar varias actuaciones y testimonios públicos de supervivientes y familiares de fallecidos, que culminarán esta noche en una concentración con un llamamiento para la creación de una comisión estatal de investigación.

Una investigación independiente

El 7 de octubre de 2023 constituye uno de los mayores fracasos militares y de inteligencia de la historia de Israel: milicianos palestinos, liderados por el grupo terrorista Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, además de un festival, matando a unas 1,200 personas y secuestrando a 251.

Un manifestante antigubernamental enmascarado sostiene un cartel que dice: «Masacre de Netanyahu» en hebreo. EFE

Ese mismo día, Israel comenzó a bombardear varias zonas de Gaza. Durante más de dos años de ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opuso a la creación de una comisión estatal de investigación, pese a que la mayoría de la sociedad, como reflejaron numerosas encuestas, se lo exigía.

El pasado noviembre, su Ejecutivo anunció que establecería una comisión, pero gubernamental, lo que causó gran revuelo y condenas por falta de transparencia y objetividad entre el público general y la oposición.

Y es que, mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será Netanyahu el encargado de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, han llevado a cabo investigaciones internas sobre el 7 de octubre, concluyendo que la respuesta fue tardía y deficiente. Sin embargo, un comité de expertos señaló que la mayoría de las investigaciones del Ejército estaban “incompletas”.