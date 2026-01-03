Panamá, 03 de enero del 2026

    Estados Unidos-Venezuela

    Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro: ‘Viva la libertad carajo’

    EFE
    Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro: ‘Viva la libertad carajo’
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Reuters

    El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido “capturado y sacado por aire del país”.

    “La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

    En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.

    “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

    EFE

    Agencia de noticias

