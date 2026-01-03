Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro: ‘Viva la libertad carajo’

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.
LA LIBERTAD AVANZA— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido “capturado y sacado por aire del país”.
“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).
VIDEO - Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, Venezuela.— La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026
IMÁGENES: RAYNER PEÑAhttps://t.co/Usx0uVLrmP pic.twitter.com/erPHcB8948
En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.
“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.
Este fue el mensaje de Padrino López, ministro de defensa del régimen de Nicolás Maduro. https://t.co/Jv0CT2G3Iz pic.twitter.com/lDkUeYoot1— La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2026