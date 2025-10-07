Milei da un concierto de rock en medio de una tormenta política

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dominado por la euforia, el presidente argentino, Javier Milei, ofreció el lunes un concierto de rock en Buenos Aires, junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

El espectáculo, en el que interpretaron temas de artistas conocidos, fue previo a la presentación de un libro escrito por Milei titulado La Construcción del Milagro, en el Movistar Arena, un conocido espacio de la capital argentina que acoge a importantes artistas locales e internacionales.

Vestido enteramente de negro y con una campera de cuero, Milei ingresó al estadio como una estrella de rock y caminó entre una multitud que se amontonaba sobre él.

Apenas subió al estrado, comenzó el show con una versión modificada de la canción Panic Show del grupo La Renga, que se ha convertido prácticamente en un himno del presidente y sus seguidores.

“Hola a todos, yo soy el león” y “soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito”, cantó Milei, mientras saltaba y bailaba sin parar.

El repertorio del mandatario, que cantó desaforado durante casi una hora, incluyó Demoliendo Hoteles, de Charly García; Rock del Gato, de Ratones Paranoicos; y Blues del Equipaje, de La Mississipi.

Entre canción y canción, Milei interactuó con el público, que coreaba frases como “Milei, querido, el pueblo está contigo”, “presidente, presidente” o “libertad, libertad”.

El espectáculo contó con varios músicos, entre los que destacaron políticos y allegados al presidente, como los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch y el biógrafo del presidente, Marcelo Duclos.