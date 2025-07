Milei difunde mensajes ofensivos contra su vicepresidenta en medio de dura tensión interna

El presidente argentino, Javier Milei, compartió este domingo en su cuenta de X una serie de publicaciones ofensivas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que la calificaban de “traidora”, “demagoga” y “bruta”, tras sus críticas al veto presidencial a leyes que otorgaban aumentos de emergencia a jubilaciones y pensiones por discapacidad, aprobadas por unanimidad en el Senado.

La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel continuó en aumento este domingo, cuando el jefe del Estado replicó mensajes como el del director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, que decía: “Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos”.

Otro de los mensajes que compartió fue: “Villarruel no solo traiciona a Milei, también abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal. ‘Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo’, dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal”.

Qué bueno que se empiece a caer la careta de esta nefasta que traicionó a @JMilei y a los que votamos la fórmula. Hace más de un año que está agazapada con el serrucho. Por suerte, ya le sacaron la ficha. Es una opositora más. https://t.co/G3dPNpTDbx — Daniel Avellaneda ⚽🎙️📰 (@davellaneda77) July 12, 2025

El mandatario republicó, además, una nota de La Derecha Diario titulada: “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas”.

Y un artículo del PanAm Post Español en el que el periodista Marcelo Duclos la acusó a Villarruel de “especular” y vaticinó que “nadie la va a llevar de candidata a presidente”.

Milei había acusado de “traición” el pasado jueves a la vicepresidenta, durante su discurso en la Bolsa de Comercio, poco después de que se aprobaran leyes para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El presidente también expresó su descontento a través de redes sociales, sin mencionar directamente a Villarruel dijo: “Lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia”.