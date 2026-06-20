Miles de muertos en la guerra en Irán y Líbano: por qué es tan difícil saber el balance real de víctimas

Christine Jeavans - BBC News; Matt Murphy - BBC Verify

Miles de personas han muerto en todo Medio Oriente desde que empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, según cifras oficiales.

Ahora hay un acuerdo para poner fin al conflicto.

Más de 7,300 personas han muerto en Irán y Líbano desde el 28 de febrero, según los informes oficiales de víctimas de esos países.

Entre ellas se encuentran cientos de niños y decenas de trabajadores sanitarios. Varias decenas de personas más han muerto en toda la región.

Sin embargo, algunos analistas afirman que, casi con toda seguridad, las cifras son inferiores a las reales.

Expertos declararon a BBC Verify que las restricciones de acceso a internet y a los medios de comunicación por parte de los gobiernos, junto con la falta de fiabilidad de las cifras debido a la presencia de grupos armados en algunas zonas, han dificultado la recopilación de información.

Iain Overton, director ejecutivo de la organización benéfica británica Action on Armed Violence (Medidas Contra la Violencia Armada), afirmó que el hecho de que el conflicto se desarrolle en varios países implica que las cifras de víctimas “suelen ser incompletas, tardías o imposibles de verificar de forma independiente”.

“Es probable que el número final de muertos siga siendo objeto de controversia,” durante años después de que termine el conflicto, añadió.

Irán

Para mediados de abril, al menos 3,468 iraníes, entre ellos 499 mujeres, habían muerto desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes, según cifras oficiales del gobierno de Irán.

Esta cifra incluye 1,460 civiles y 2,008 militares, según informó la agencia estatal de noticias IRNA el 26 de abril.

Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, afirmó que su cifra es mayor: 3.636 fallecidos.

En un informe publicado el 18 de mayo, Hrana indicó que su cifra comprendía 1,701 civiles, entre ellos 307 niños, 1,221 militares y 714 personas cuya identidad o condición no pudo confirmarse.

La organización señaló que sus cifras documentadas deben considerarse como “mínimos absolutos”, ya que el acceso a la información sobre las muertes se vio gravemente limitado por la dificultad para acceder a sitios web, los bloqueos de internet impuestos por el gobierno y la represión política.

“Las autoridades suelen ocultar información sobre las víctimas, y las familias pueden sufrir presiones para que no hablen públicamente sobre las circunstancias de una muerte”, declaró Skylar Thompson, subdirectora de la organización.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de atacar infraestructura civil en bombardeos por todo el país.

Varias investigaciones han determinado que un ataque con misiles estadounidenses el primer día de la guerra impactó en una escuela de la ciudad de Minab, causando la muerte de 168 personas, entre ellas 110 niños, según funcionarios iraníes.

El ejército estadounidense informó que está investigando el ataque.

Las imágenes de la escuela impactada en Minab le dieron la vuelta la mundo. / Reuters

Días después, las autoridades iraníes informaron que 20 personas murieron cuando un misil impactó contra un polideportivo durante un partido de voleibol femenino en la ciudad de Lamerd.

Estados Unidos negó estar detrás del ataque, pero expertos declararon a BBC Verify que probablemente se utilizó un misil de precisión (PrSM) de fabricación estadounidense.

Líbano

El conflicto entre Israel y Hezbolá se reanudó el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán.

Israel respondió con una campaña de ataques aéreos y una invasión terrestre en el sur de Líbano.

Desde entonces, las autoridades sanitarias libanesas dicen que se ha confirmado la muerte de 3,912 personas en ataques israelíes, entre ellas 366 mujeres y 247 niños.

No está claro si entre ellos hay combatientes de Hezbolá ni cuántos. BBC Verify contactó al Ministerio de Salud, pero no recibió respuesta.

Si bien Hezbolá no ha publicado sus propias cifras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el mes pasado que 3.000 combatientes habían muerto desde que inició la guerra con Irán.

A principios de marzo, el Ministerio de Salud libanés dijo que 41 personas murieron en una importante operación aérea y terrestre israelí alrededor de una ciudad en el valle oriental de Bekaa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que sus tropas estaban recuperando los restos de un aviador militar israelí que desapareció durante un conflicto anterior en Líbano hace 40 años, pero funcionarios libaneses afirmaron que tres de sus soldados murieron, junto con varios civiles y niños.

Y el 8 de abril, una ola masiva de ataques israelíes mató al menos a 361 personas en un espacio de 10 minutos, según las autoridades libanesas.

Las FDI dicen que ese día atacaron a 250 agentes de Hezbolá. Pero el Ministerio de Salud de Líbano lo cuestionó, diciendo que la gran mayoría de los muertos eran civiles.

Mientras tanto, Naciones Unidas dice que siete de sus cascos azules también murieron en Líbano, el caso más reciente habría ocurrido el 4 de junio.

Una de las Imágenes que registró un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut. / Reuters

La campaña israelí ha suscitado fuertes críticas por el elevado número de víctimas civiles.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente la actuación de las FDI, afirmando que “demasiadas personas han muerto” en los ataques.

“No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente, y no todos son de Hezbolá”, declaró Trump en la cumbre del G7 en París.

Israel

Las autoridades israelíes afirman que 60 personas han muerto, la mayoría en ataques iraníes y en combates con Hezbolá.

Entre ellas se encontraban 29 civiles, 21 de los cuales murieron en ataques con misiles iraníes, según cifras gubernamentales facilitadas a la BBC.

Otros 31 eran soldados de las FDI que murieron en combate. Una persona murió por fuego amigo accidental, según el gobierno.

Israel ha acusado frecuentemente a Irán de utilizar municiones de racimo contra centros de población en el país.

En un ataque, las FDI informaron que una pareja de más de 70 años murió cuando se dirigía a un refugio antiaéreo después de que las submuniciones liberadas por una bomba de racimo impactaran en la ciudad de Ramat Gan.

En marzo, la organización Human Rights Watch acusó a Teherán de cometer crímenes de guerra al atacar centros civiles con municiones de racimo.

“Las submuniciones de racimo se dispersan en una amplia zona, lo que las convierte en un ataque indiscriminado ilegal que viola las leyes de la guerra”, declaró Patrick Thompson, investigador de crisis y conflictos de dicha organización.

Muertes en todo Medio Oriente

La respuesta inicial de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes también incluyó ataques contra estados árabes vecinos que albergan bases estadounidenses.

Las fuerzas iraníes lanzaron oleadas de misiles balísticos y drones explosivos, muchos de los cuales impactaron en diversos lugares civiles, incluidos aeropuertos, instalaciones energéticas y puertos.

En muchos casos, los restos de las interceptaciones cayeron sobre zonas residenciales.

BBC Verify ha documentado previamente ataques contra bases militares en ocho países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Irak, Jordania, Bahréin y Omán.

Esta oleada de ataques provocó airadas reacciones de los vecinos de Irán.

Anwar Gargash, asesor del presidente de EAU, escribió en X: “Su guerra no es contra sus vecinos y, con esta escalada, confirman la narrativa de quienes ven a Irán como la principal fuente de peligro en la región”.

Líbano se vio involucrado en la guerra de Medio Oriente cuando Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta a la muerte en un bombardeo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, / Ibrahim AMRO / AFP vía Getty Images

Resulta difícil obtener una cifra definitiva de fallecidos en la región, ya que no todos los estados han publicado sus totales acumulados.

Sin embargo, comunicados oficiales e informes de los medios de comunicación han registrado muertes en la mayoría de los estados del Golfo, incluyendo 13 en Emiratos Árabes Unidos, según el Ministerio de Defensa del país.

En Irak, más de 100 personas han fallecido, según cifras recopiladas por Al Jazeera y la agencia AFP.

De ellas, al menos 80 eran miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paramilitar dominado por milicias chiitas respaldadas por Irán, que murieron en ataques estadounidenses e israelíes.

Asimismo, 13 militares estadounidenses destinados en Medio Oriente también han muerto: siete en ataques iraníes y seis en un accidente aéreo durante un vuelo de reabastecimiento en Irak, según el Pentágono.

La Organización Marítima Internacional informó que 14 marineros de diversas nacionalidades murieron en ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y otras zonas de Medio Oriente.

Overton señaló que las restricciones de acceso, los daños en la infraestructura y la sensibilidad política en algunas zonas de Medio Oriente han limitado el acceso a la información y, en algunos casos, han impedido por completo el recuento de víctimas.

“La experiencia de los conflictos en Irak, Siria y otros lugares sugiere que la cifra final de fallecidos probablemente seguirá siendo objeto de controversia y podría resultar sustancialmente mayor que las cifras disponibles actualmente”, agregó el directivo de la organización Medidas Contra la Violencia Armada.

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