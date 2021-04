Miles de personas protestan contra reforma tributaria en Colombia pese a restricciones anticovid

Miles de personas protestan este miércoles en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, en medio del más alto pico de muertes por la Covid-19 en el país.

“El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos”, dijo en Blu Radio Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, indígenas y otros sectores inconformes rechazan el proyecto que está en curso en el Congreso por considerar que castiga a la clase media y es inoportuno en plena crisis desatada por la pandemia.

En Bogotá miles de manifestantes protegidos con mascarillas avanzan desde distintos puntos hacia el centro de la ciudad. Al ritmo de tambores y bajo consignas como “a parar para avanzar, viva el paro nacional”, las marchas transcurren con algunos bloqueos en las vías.

Una caravana de taxistas y camiones se tomó una de las principales calles de la ciudad y el sistema de transporte masivo fue suspendido.

En medio de la movilización en Cali (suroeste), indígenas Misak derribaron una estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español del siglo XVI.

#NoticiaW #ParoNacional28A | Manifestantes levantaron las barras del peaje de Cerritos II, ubicado entre Pereira y el municipio de Cartago, donde vehículos de todo tipo están pasando sin pagar. >> https://t.co/Nw87MwnfHb pic.twitter.com/lwTvY812ym — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 28, 2021

Debido a algunos disturbios en la capital del Valle del Cauca la alcaldía caleña adelantó el toque previsto por la pandemia. Desde las 13H00 de este miércoles y hasta las 17H00 del domingo se restringe la movilidad y el consumo de licor.

Medellín (noroeste), Barranquilla (norte) y otras ciudades se sumaron con una multitudinaria participación.

Colombia superó por primera vez los 400 muertos diarios por coronavirus el 19 de abril y desde entonces las cifras no ceden. Con solo el 17% de las unidades de cuidados intensivos disponibles, el sistema hospitalario está bajo máxima presión.

CLASE MEDIA

La nueva jornada de protestas fue convocada por el llamado Comité Nacional de Paro, que desde 2019 ha organizado numerosas movilizaciones para exigir un cambio de rumbo al gobierno.

Pero algunas voces clamaron sin éxito por suspender las manifestaciones, que coinciden con la ola más letal de la Covid-19 en trece meses de pandemia.

En la víspera, un tribunal administrativo ordenó posponer las protestas. Y la Defensoría del Pueblo alertó sobre la “inconveniencia de convocar movilizaciones sociales en este momento tan riesgoso para la salud y la vida”.

“Protesto principalmente por la reforma tributaria (...) a las personas de ingresos medios las están recargando con todos los impuestos”, dijo a la AFP desde la manifestación en Bogotá Laura Quevedo, estudiante universitaria de 24 años.

Duque, al que le queda poco más de un año en el poder, tiene una popularidad del 33%, según la más reciente encuesta de la firma Invamer.

Aunque su reforma tributaria fue presentada como una herramienta para mitigar la crisis que provocó la pandemia, la iniciativa enfrenta obstáculos en un Legislativo sin mayorías. Incluso el partido del gobierno, el Centro Democrático, encuentra reparos en el proyecto.

ECONOMÍA

Para el profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario Yann Basset, el gobierno “está en una situación muy difícil” pues “el descontento y el rechazo a la reforma ha sido bastante generalizado”.

Pero Duque sabía que presentar el proyecto “a un año de las elecciones y además en medio de una pandemia que genera muchos problemas económicos y sociales (...) iba a ser extremadamente impopular”, añadió el experto.

El mandatario pretende recaudar el equivalente a unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 con la reforma.

Algunas de las propuestas que causan mayor descontento son gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, los funerales y crear un impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.

Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de contagios por covid-19 (2,8 millones), detrás de Brasil y Argentina. En cuanto a fallecidos (72.200), solo es superado en la región por el gigante sudamericano y México.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió un 6,8% en 2020. Y el desempleo alcanzó el 18,1% en febrero, cuando la informalidad cobija a casi la mitad de la población.

Hacia el mediodía las marchas continuaban en todo el país. Un aguacero caía sobre los manifestantes en Bogotá, mientras cantaban “llueva o truene el paro se mantiene”.