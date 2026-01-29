Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Millones de estadounidenses están lidiando con un intenso frío y calles cubiertas de hielo y nieve tras el paso de la primera gran tormenta invernal del año, pero no tendrán tregua, ya que para este fin de semana se ha pronosticado frío ártico con temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se está desarrollando un sistema de baja presión frente a las Carolinas que se dirigirá hacia el sureste este viernes y traerá nieve ligera al Atlántico Medio (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y Washington).

Se espera que lo más intenso afecte a las Carolinas y al sur de Virginia, que tendrán también fuertes vientos durante el fin de semana e importantes inundaciones costeras. Algunas de sus ciudades podrían recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve, que comenzará a caer el sábado y se prolongará hasta el domingo.

“Una importante tormenta invernal comenzará en el sureste y el Atlántico Medio el viernes”, con una combinación de frío polar, nieve y vientos, que llegará con temperaturas peligrosamente frías y podría causar cortes de electricidad, señaló el SNM.

La ola de frío se extenderá incluso hasta Florida, que sufrirá estas bajas temperaturas al menos hasta mediados de la próxima semana, lo que podría afectar a las cosechas. La alerta de frío se extiende desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos.

Los estadounidenses aún sufren los estragos de la nevada y la ola de frío del pasado fin de semana, que causaron varias muertes, cortes de energía eléctrica y la cancelación de vuelos y de clases.

Nashville (Tennessee) y Tupelo (Misisipi) son dos de más de dos decenas de ciudades del sur que podrían establecer récords el sábado por las bajas temperaturas, según CNN.

En Nashville, donde la infraestructura eléctrica resultó dañada por la pasada tormenta, los termómetros podrían descender hasta -6 °C (21 °F), mientras que en Tupelo se prevén -3 °C (27 °F). Estas mínimas están unos 16 °C (casi 30 °F) por debajo de lo normal para esta época del año, de acuerdo con el canal.

En Nueva York, donde aún se limpian las calles de la nieve acumulada, la temperatura podría caer hasta -16 °C (3 °F) este sábado.

Para muchas ciudades, esta peligrosa ola consecutiva de frío ha marcado récords. En Filadelfia, las dos últimas semanas, con temperaturas de 0 °C (32 °F) o inferiores, han sido las más frías en 65 años, mientras que en Washington no se registraba una racha similar en tres décadas, con nueve días consecutivos en 0 °C o menos.