Ministerio de Defensa colombiano niega uso del Pegasus y espionaje al ministro de Justicia

El Ministerio de Defensa de Colombia negó este sábado que entidades de ese sector utilicen o posean el software israelí de espionaje Pegasus y aseguró que “no ha emitido ni tolerado órdenes de seguimiento ilegal”, en respuesta a una denuncia del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien afirmó haber sido espiado de manera irregular.

En un comunicado, el Ministerio informó que, tras inspecciones internas realizadas entre el 13 y el 15 de enero por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se concluyó que “ninguna entidad del sector defensa cuenta con Pegasus ni lo ha empleado para actividades de inteligencia o contrainteligencia”.

También afirmó que un documento difundido en redes sociales y medios locales, que hacía referencia a una supuesta “misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia”, es falso, ya que no fue expedido ni autorizado por esa cartera y además tiene inconsistencias formales, técnicas y sustanciales incompatibles con los protocolos institucionales.

Según el pronunciamiento, la elaboración y divulgación de ese documento podría constituir una conducta punible, por lo que corresponderá a las autoridades competentes adelantar las investigaciones penales, disciplinarias o fiscales a que haya lugar.

El Ministerio negó además que el sector defensa emita órdenes ilegales de seguimiento y recalcó que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se desarrollan bajo el marco constitucional y legal.

En relación con señalamientos contra el sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento, la cartera de Defensa precisó que el uniformado no desempeña funciones relacionadas con misiones de inteligencia o contrainteligencia, ni ha pertenecido a instancias encargadas de ese tipo de actividades.

El comunicado se produce luego de que Idárraga denunciara el pasado martes haber sido espiado ilegalmente con Pegasus, en una operación que, según afirmó, habría utilizado recursos de contrainteligencia del Estado para rastrear las investigaciones que lleva a cabo sobre presunta corrupción en las Fuerzas Militares.

Idárraga aseguró que el espionaje está sustentado en un informe forense que documenta más de 8.700 infiltraciones a su teléfono celular entre agosto y noviembre de 2025, así como la activación irregular de la cámara y el micrófono de su dispositivo.

El Ministerio de Defensa indicó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, activó la articulación institucional con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para facilitar la información requerida en las investigaciones en curso.

En 2024, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que la agencia de inteligencia policial compró el software Pegasus, usado por varios Gobiernos para espionaje político, a una empresa israelí en junio de 2021, cuando el país vivía semanas de protestas sociales, y pidió investigar la compra.