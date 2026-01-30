Ministra alemana quiere convertir el mar del Norte en el mayor nodo energético del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, planteó la meta de convertir el mar del Norte en el mayor nodo energético del mundo durante la inauguración de la tercera edición de la Cumbre del Mar del Norte que se celebra este lunes en Hamburgo, en el norte de Alemania.

“Nuestro objetivo es desarrollar el mayor nodo energético del mundo”, declaró durante una rueda de prensa con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, y con el secretario de Estado de Seguridad Energética del Reino Unido, Ed Miliband.

Al encuentro está previsto que se sumen a lo largo del día los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Francia, Irlanda y Luxemburgo , más Islandia en calidad de observadora, así como un representante de la OTAN.

Tras firmar varias declaraciones conjuntas y un acuerdo de cooperación estratégica con Dinamarca, Reiche enfatizó el objetivo de hacer del mar del Norte “la central energética” de Europa.

Con ello se reforzará la independencia energética del continente, se garantizará la seguridad del suministro, se crearán puestos de trabajo y valor añadido y se realizará además una aportación a un mercado europeo de electricidad integrado y eficiente, lo que permitirá reducir costes, según afirmó la ministra.

Al mismo tiempo, Reiche advirtió de que el mar del Norte es un “espacio estratégico clave” donde confluyen líneas geopolíticas, flujos comerciales y cables submarinos cruciales para la soberanía.

En este contexto, alertó de que las infraestructuras marítimas son cada vez más a menudo blanco de ataque híbridos o de acciones de espionaje, por lo que cada país “tiene que hacer los deberes” para proteger sus estructuras situadas por encima y por debajo de la superficie marina.

La ministra destacó en particular la importancia de los parques eólicos marinos en la estrategia energética, aunque reconoció que durante el futuro próximo todavía será indispensable abastecerse con gas, debido a las necesidades de Alemania como nación industrial.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía alemán, los Estados participantes en la cumbre firmaron este lunes con empresas del sector eólico y de la red eléctrica un pacto de inversión por el que se alcanza el compromiso de reducir los costes de generación de electricidad hasta 2040 en un 30%, invertir hasta 2030 un total de 9,500 millones de euros en nuevas capacidades de producción y crear 91,000 puestos de trabajo adicionales.