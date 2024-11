Ministros de Relaciones Exteriores reafirman su respaldo a Edmundo González

Escuchar audio noticia

Tras el VII Encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) que se desarrolló en Panamá, los cancilleres de varios países reafirmaron este viernes 8 de noviembre su respaldo a Edmundo González, como el presidente electo de Venezuela.

En una declaración conjunta, los cancilleres rechazaron la “manipulación” de los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y reafirmaron la Declaración de Santo Domingo, que enfatiza la necesidad de respetar los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos a la vez que exigieron la liberación inmediata de las víctimas de detenciones arbitrarias.

“La ADD continuará apoyando iniciativas que promuevan el retorno a la democracia en Venezuela, reafirmando su compromiso con una transición de poder legítima y en conformidad con la voluntad popular soberana expresada en las urnas el pasado 28 de julio”, destaca la declaración.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha, fue más directo. “El 10 de enero toca que Edmundo González sea el presidente de Venezuela, por tanto, nadie más puede asumir ese rol”, indicó.

González se encuentra en España, donde pidió asilo político tras denunciar fraude en las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio. El oficialismo atribuye al presidente Nicolás Maduro la victoria en los comicios de julio, aunque no ha presentado pruebas que acrediten su triunfo.

“Lo que ocurre internamente, desearíamos que los venezolanos se encuentren en el camino para una transición pacífica y que el 10 de enero tome posesión el presidente que los venezolanos eligieron democráticamente. Si eso no ocurre, no me quiero anticipar, pero el presidente [José Raúl] Mulino ha sido muy claro y sería quizás, en mi opinión, un paso más al aislamiento del régimen de Maduro”, añadió Martínez Acha.

En este encuentro participaron los ministros de relaciones exteriores de los países miembros: el de República Dominicana, Roberto Álvarez; el de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco; la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y Javier Martínez Acha, por Panamá.

La reunión contó también con la participación de ministros y directores de estamentos de seguridad y de inteligencia de los países miembros.