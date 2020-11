Minuto a minuto: la carrera por los 270 votos del colegio electoral

Trump vs. Biden

6:45 p.m.: Bloomberg informó que la campaña del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Nevada que detenga el recuento de boletas en el condado más grande del estado, en medio de disputas sobre la precisión de su tecnología de coincidencia de firmas y el acceso público para los observadores electorales.

6:40 p.m.: Según AP VoteCast, dos tercios de los votantes dice que su elección para presidente se basó en su opinión sobre Donald Trump.

6:30 p.m.: El Servicio Postal de Estados Unidos dijo que no pudo cumplir con la orden de un juez federal de llevar a cabo un barrido de sus instalaciones en estados decisivos, en busca de boletas por correo no entregadas antes de las 3:00 p.m. del día de las elecciones en la costa este. El juez de Washington, Emmet Sullivan, había establecido esa fecha límite para el barrido de las instalaciones de USPS en bastiones demócratas de estados cambiantes como Detroit, Filadelfia, Atlanta y Houston, así como en Arizona y el sur de Florida. El servicio postal tenía como objetivo “garantizar que no se haya retenido boletas”, dijo Sullivan.

6:20 p.m.: El voto anticipado pasó los 100 millones de boletas, rompiendo los máximos anteriores, y los encuestadores predijeron que la participación general también podría batir récords.

6:00 p.m.: Cierran los primeros centros de votación en Kentucky e Indiana; la mayoría lo hace de manera escalonada. Biden lanza un mensaje al país y pide a los electores que no han votado, que acudan a las urnas.

Información en desarrollo...