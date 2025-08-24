NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, expresó su sorpresa y admiración por Panamá durante su visita oficial, que empezó el pasado 19 de agosto.

Como parte de su agenda, Kjaer se ha vestido con la tradicional pollera panameña, recorrió algunas de las playas del país y este domingo 24 de agosto visitó un centro comercial en ciudad de Panamá, donde compartió de cerca con el público.

Durante la actividad en el centro comercial El Dorado, la reina de belleza estuvo acompañada de la Miss Universe Panamá 2024, Mirna Caballini.

Miss Universo en Panamá: Victoria Kjaer promete volver tras su primera visita

🎥Katiuska Hernándezhttps://t.co/JFWcC6vldP pic.twitter.com/mj771NZO6a — La Prensa Panamá (@prensacom) August 24, 2025

Kjaer (21 años de edad) lució un elegante vestido largo de color naranja mientras disfrutaba de la presentación de conjuntos típicos nacionales y se tomó fotografías con los asistentes.

“La gente en Panamá ha sido increíblemente amable y cálida, han hecho que mi visita sea muy especial en este hermoso país”, manifestó Kjaer, quien prometió regresar pronto: “Panamá, yo vuelvo”, dijo entre risas.

La visita de la reina forma parte de las actividades previas al certamen nacional Miss Universe Panamá 2025, organizado por la Organización Señorita Panamá, y busca estrechar los lazos con la organización internacional del concurso.