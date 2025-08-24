Panamá, 24 de agosto del 2025

    CULTURA

    Miss Universo en Panamá: Victoria Kjaer promete volver tras su primera visita

    Getzalette Reyes / Katiuska Hernández
    Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se encuentra en Panamá. Durante su estadía, ha estado aconpañada de Mirna Caballini, Miss Universe Panamá. LP Katiuska Hernández

    La actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, expresó su sorpresa y admiración por Panamá durante su visita oficial, que empezó el pasado 19 de agosto.

    Como parte de su agenda, Kjaer se ha vestido con la tradicional pollera panameña, recorrió algunas de las playas del país y este domingo 24 de agosto visitó un centro comercial en ciudad de Panamá, donde compartió de cerca con el público.

    Durante la actividad en el centro comercial El Dorado, la reina de belleza estuvo acompañada de la Miss Universe Panamá 2024, Mirna Caballini.

    Kjaer (21 años de edad) lució un elegante vestido largo de color naranja mientras disfrutaba de la presentación de conjuntos típicos nacionales y se tomó fotografías con los asistentes.

    La actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, tiene 21 años de edad. LP Katiuska Hernández

    “La gente en Panamá ha sido increíblemente amable y cálida, han hecho que mi visita sea muy especial en este hermoso país”, manifestó Kjaer, quien prometió regresar pronto: “Panamá, yo vuelvo”, dijo entre risas.

    La visita de la reina forma parte de las actividades previas al certamen nacional Miss Universe Panamá 2025, organizado por la Organización Señorita Panamá, y busca estrechar los lazos con la organización internacional del concurso.

    La reina de belleza Victoria Kjaer se encuentra en Panamá como parte de su gira internacional. LP Katiuska Hernández

