'El momento de la transición es ahora', dice Pompeo a venezolanos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo este sábado un llamado directo a los ciudadanos venezolanos a derrocar al mandatario Nicolás Maduro, declarando que "el momento de la transición es ahora".

"Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha por la libertad y la democracia", añadió Pompeo en un video difundido en Twitter, cuando el opositor Juan Guaidó llamó nuevamente este sábado a las fuerzas armadas a abandonar a Maduro.

"Ustedes pueden hacer que sus instituciones, su ejército y sus líderes cumplan con los estándares más altos y exigir un retorno a la democracia", afirmó Pompeo en un video difundido en Twitter, concluyendo en español: "estamos con ustedes".

Opositores convocados por su líder Juan Guaidó marchaban este sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela para exigir que cese el apoyo militar a Maduro, quien llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/poznzEPKYR