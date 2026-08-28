Muere a los 89 años el rey Harald de Noruega, quien se casó con una ‘plebeya’ y considerado un reformista de la monarquía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

El rey Harald V de Noruega ha fallecido a los 89 años de edad, tras haber ingresado en el hospital la semana pasada para recibir tratamiento por una rara enfermedad sanguínea.

El palacio de Oslo informó que murió en paz a las 06:35 hora local (04:35 GMT) del viernes en el hospital nacional de Oslo.

En las 24 horas previas a su muerte, miembros de la familia real visitaron al monarca y numerosas personas depositaron flores en el palacio.

Harald fue el primer rey nacido en Noruega desde el siglo XIV. Le sucederá su hijo Haakon.

Tras 35 años en el trono, será recordado como una figura popular y reformista que modernizó la monarquía, rompió con la tradición al casarse con una plebeya y sirvió como figura unificadora en los momentos más difíciles de Noruega.

Los observadores de la realeza lo describen como una persona sencilla, respetada y querida, a quien califican de “abuelo” de la nación y “rey del pueblo”, título que también ostentó su padre, el rey Olaf V.

Tras los atentados con bomba y armas de fuego de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, Harald hizo un llamamiento a los noruegos para que se apoyaran mutuamente y no se dejaran dominar por el miedo.

Más recientemente, Harald y su familia han afrontado problemas de salud y escándalos, especialmente por la relación de su nuera, Mette-Marit, con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, y la condena por violación de su hijo, Marius Borg Høiby.

Harald será sucedido por su hijo Haakon (a la izquierda). / Getty Images

Durante su reinado, la monarquía noruega se volvió más igualitaria y transparente en materia de finanzas y salud, según declaró a la BBC Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiador y corresponsal de la realeza del canal noruego TV2.

Tove Taalesen, corresponsal de la realeza de Nettavisen, describió al difunto rey como “uno de los nuestros”, mientras que Caroline Vagle, experta en la realeza de la revista Se og Hør, afirmó que “siempre estuvo muy cerca del pueblo”.

Cuando la selección nacional de fútbol de Noruega regresó de Estados Unidos tras alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez, Harald los recibió en el palacio.

Le sobreviven su esposa, la reina Sonja, con quien estuvo casado casi 58 años; su hija, la princesa Märtha Louise; su hijo, el nuevo rey Haakon; y seis nietos.

Casado con “una plebeya”

Harald nació el 21 de febrero de 1937 en la finca de Skaugum, cerca de Oslo.

Tenía tres años cuando el dictador Adolf Hitler ordenó la invasión de Noruega por la Alemania nazi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

La madre de Harald huyó con sus hijos a Suecia, y viajaron a Estados Unidos por invitación del presidente Franklin D. Roosevelt.

El príncipe Harald regresó con su familia a Noruega al finalizar la guerra y completó sus estudios y el servicio militar obligatorio. Se convirtió en príncipe heredero en 1957 y estudió ciencias sociales, historia y economía en el Balliol College de Oxford entre 1960 y 1962.

Conoció a Sonja Haraldsen, hija de un empresario, en una fiesta, pero tuvo que esperar nueve años antes de poder casarse con ella. Su padre, el rey Olaf, siempre había deseado que se casara con una princesa europea.

Harald allanó el camino para que sus hijos también se casaron con gente que no pertenecía a la realeza. / AFP via Getty Images

Pero le dijo a su padre que si no podía casarse con Sonja, permanecería soltero, según declaró el rey Harald a la radiotelevisión pública noruega.

Finalmente, su padre dio su consentimiento y la pareja se casó en la catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968.

La decisión de Harald allanó el camino para que sus dos hijos también se casaran con plebeyos, y para Vagle, eso “contribuyó a poner fin a una Familia Real dominada por los hombres”.

“Nunca ha tenido miedo de mostrar emoción, humor o vulnerabilidad, y eso lo ha hecho muy humano”, afirmó el experto en realeza.

El atentado en Oslo

Cuando su padre enfermó en 1990, el príncipe heredero se convirtió en regente. Harald ascendió al trono tras la muerte de Olaf el 17 de enero de 1991.

Según el historiador Trond Norén Isaksen, el nuevo rey adquirió nueva madurez alrededor del año 2000, pasando de ser un hombre reservado, serio y tímido a alguien mucho más abierto y empático.

En julio de 2011, Harald se enfrentó a su mayor desafío como rey: el neonazi Anders Breivik asesinó a ocho personas con un coche bomba en Oslo antes de dirigirse a un campamento juvenil en la isla de Utøya, donde mató a tiros a otras 69 personas, la mayoría adolescentes.

Al día siguiente pronunció un discurso televisado, y semanas después, en un discurso en el que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias como padre, abuelo, esposo y rey. Al borde de las lágrimas, su voz se quebró.

“Solo puedo imaginar la profundidad de su dolor. Como rey de esta nación, me solidarizo con cada uno de ustedes” dijo.

Harald de Noruega en primer plano, sonriendo. / Getty Images

Recordando aquel momento, el historiador Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen comentó: “Creo que ese instante quedó grabado en nuestra memoria como la base de lo que debe ser una monarquía”.

En 2016, el rey volvió a ser noticia al pronunciar un apasionado discurso en defensa de la diversidad religiosa, étnica y de orientación sexual.

Dijo que los noruegos provienen de “Afganistán, Pakistán y Polonia, de Suecia, Somalia y Siria”, que “creen en Dios, Alá, el Universo y nada”, y que “son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”.

El rey también era un apasionado del deporte y del medio ambiente; fue uno de los fundadores de la rama noruega del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y presidió la sección noruega durante 20 años.

Era un regatista tan consumado que representó a Noruega tres veces en los Juegos Olímpicos. Anunció su retirada de la vela de competición en 2022.

Bajo el escrutinio público

Cuando el príncipe heredero Haakon se casó con Mette-Marit en 2001, los reyes dieron la bienvenida al hijo de cuatro años de ella, fruto de una relación anterior. Marius Borg Høiby fue tratado como un miembro más de la familia, pero la casa real recalcó posteriormente que nunca fue miembro de la realeza.

La hija del rey, la princesa Märtha Louise, se casó inicialmente con un escritor noruego antes de contraer un segundo matrimonio, en 2024, con un estadounidense que se autodenominaba chamán, lo que generó gran controversia. Las actividades empresariales de la pareja acabaron provocando que ella dejara de cumplir con sus deberes reales.

Si bien algunos noruegos pudieron haber considerado que Harald fue demasiado indulgente con las controvertidas decisiones de su familia, Vagle cree que demostró ser una persona que prefiere dialogar antes que dar órdenes severas.

A medida que la salud del rey se deterioraba, redujo definitivamente sus compromisos públicos en abril de 2024.

Harald y Sonja acudían regularmente para apoyar a los equipos de Noruega en los Juegos Olímpicos. / AFP via Getty Images

Más recientemente, fue tratado con cortisona por una rara afección sanguínea, la anemia hemolítica, que provoca una disminución en el número de glóbulos rojos. Ingresó en el hospital el 17 de agosto y su hijo asumió la regencia, haciéndose cargo de sus funciones.

Solo este año, la familia real noruega ha enfrentado múltiples problemas de salud y escándalos que la han mantenido bajo un escrutinio público casi constante.

El juicio por violación de Marius Borg Høiby, declarado culpable de numerosos delitos por jueces en Oslo en junio, mantuvo a la familia real en vilo durante muchos meses. Ahora ha apelado una condena de cuatro años de prisión y estuvo al lado de Harald poco antes de su fallecimiento.

Días antes de que comenzara el juicio, se publicaron documentos que revelaban el contacto frecuente de su madre, Mette-Marit, con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Posteriormente, se disculpó con el rey Harald y la reina Sonja por su amistad de tres años con Epstein y admitió haber cometido un error de juicio, añadiendo en una entrevista televisiva nacional que deseaba no haberlo conocido nunca.

Dos días después de que concluyera el juicio de su hijo, Mette-Marit recibió un trasplante de pulmón. Ocho años antes le habían diagnosticado una forma rara de fibrosis pulmonar.

Sus médicos no la declararán estable hasta un año después del trasplante, y el nuevo rey se enfrentará a un difícil periodo de sucesión mientras continúa apoyándola.

Las crisis que rodean a la monarquía han afectado su popularidad. Una encuesta realizada para el periódico Aftenposten reveló que el apoyo había caído del 72% en 2024 al 54%.

Otras encuestas sugirieron que casi la mitad de los noruegos creían que Mette-Marit ya no podía convertirse en reina, aunque ahora es muy probable que Haakon afirme que sí lo hará.

A pesar de este sentimiento negativo hacia la monarquía, Vagle comentó que las críticas rara vez se dirigían personalmente al difunto rey, lo que le dejó la impresión de que “todos querían al rey Harald”.

“Cuando las cosas van mal en la familia real, la gente tiende a culpar a cualquiera menos al rey”, señaló el historiador Trond Norén Isaksen.

Según Tove Taalesen, Haakon ha tenido que responder preguntas sobre cómo la turbulencia que rodea a su propia casa “lo acompañará en su posición como rey”. Sin embargo, ella cree que ha demostrado liderazgo y ha manejado bien los acontecimientos recientes.

La principal estrategia de la familia real ha sido desvincularse del juicio de Marius Borg Høiby, y Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen cree que en gran medida lo han logrado.

Aunque es posible que los archivos de Epstein sean objeto de un mayor escrutinio, la atención de los noruegos ahora se centrará en recordar a un “rey muy querido” y en apoyar a su hijo.