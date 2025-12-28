Muere a los 91 años Brigitte Bardot, el ícono del cine que abandonó su carrera para dedicarse a los derechos de los animales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sam Woodhouse - BBC News

Brigitte Bardot, quien falleció este domingo a los 91 años, marcó un quiebre en la pantalla: terminó con la sobria representación cinematográfica de la mujer de los años 50 y pasó a personificar una nueva era de liberación sexual.

La actriz francesa participó en cerca de 50 películas y dejó dos escenas legendarias: un mambo febril en un restaurante de Saint-Tropez (“Y Dios creó a la mujer”, 1956) y un monólogo en el que enumeraba, desnuda, las diferentes partes de su cuerpo, al comienzo de “El desprecio” (1963).

Sin embargo, ser comercializada despiadadamente como un símbolo sexual hedonista fue algo que ella llegó a detestar.

Con los años, Bardot vio frustrada su ambición de convertirse en una actriz seria y abandonó tempranamente su exitosa carrera para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

Años después, su reputación se vio dañada por proferir insultos homofóbicos y fue multada en múltiples ocasiones por incitar al odio racial. Además, solía hacer mordaces comentarios sobre el feminismo y la inmigración, defendiendo abiertamente las ideas de la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen.

Su hijo también la demandó por daños emocionales después de que ella dijera que hubiera preferido “parir a un perrito”.

Fueron profundas cicatrices en la memoria de un ícono que, en su mejor momento, puso el bikini, el deseo femenino y el cine francés en el mapa.

Bardot era una activista por los derechos de los animales y tenía un refugio canino llamado "Los Perros Buenos". / Getty Images

Su historia

Brigitte Anne-Marie Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934.

Ella y su hermana, Marie-Jeanne, crecieron en un lujoso apartamento en el distrito más lujoso de la ciudad.

Sus padres católicos eran ricos y piadosos y exigían altos estándares de calidad a sus hijos.

Las amistades de las niñas eran vigiladas de cerca. Cuando rompían el jarrón favorito de sus padres, las castigaban con azotes.

Mientras las tropas alemanas ocupaban París durante la Segunda Guerra Mundial, Bardot pasaba la mayor parte del tiempo en casa, bailando discos.

Su madre fomentó su interés y la inscribió en clases de ballet desde los siete años.

Su profesora en el Conservatorio de París la describió como una alumna excepcional y ganó premios.

Pero a Bardot la vida le resultaba claustrofóbica. A los 15 años, recordó más tarde, «buscaba algo, quizás la plenitud de mí misma».

Un amigo de la familia la convenció de posar para la portada de Elle, la revista femenina líder en Francia, y las fotografías causaron sensación.

Sus padres querían que se convirtiera en bailarina de ballet. / Getty Images

En aquella época, las mujeres de moda llevaban el pelo corto, combinaban cuidadosamente sus accesorios y lucían chaquetas a medida y vestidos de noche sedosos.

El cabello de Brigitte le caía sobre los hombros. Con el cuerpo ágil y atlético de una bailarina, no se parecía en nada a sus compañeras modelos.

Retratada con una serie de trajes juveniles y de moda, se convirtió en la personificación de un nuevo estilo de “jeune fille” (chica joven).

A los 16 años se convirtió en la chica de portada más famosa de París.

Sus fotografías llamaron la atención del director de cine Marc Allegret, quien encargó a su asistente, Roger Vadim, que la localizara.

Las pruebas de pantalla no tuvieron éxito, pero Vadim, que era seis años mayor, la aceptó, primero como su protegida y luego como su prometida.

Comenzaron un romance intenso, pero cuando los padres de Bardot se enteraron, amenazaron con enviarla a Inglaterra.

Roger Vadim, su ‘lobo salvaje’

En represalia, intentó quitarse la vida, pero fue descubierta y detenida justo a tiempo.

Brigitte estaba enamorada del aspirante a director.

A ella le pareció un “lobo salvaje”.

“Me miró, me asustó, me atrajo y ya no sabía dónde estaba”, explicó más tarde.

Bardot y Vadim el día de su boda en la Iglesia de Passy, ​​París, el 12 de diciembre de 1952. / Getty Images

Bajo tal presión, sus padres cedieron, pero prohibieron a la pareja casarse hasta que Brigitte cumpliera 18 años.

Tan pronto como se superó ese hito, la pareja caminó hacia el altar.

Convertirse en un ícono

Vadim comenzó a moldear a Bardot para convertirla en la estrella que él creía que podía ser.

Vendió las fotografías de su boda a Paris-Match y le enseñó cómo comportarse en público.

Ayudó a su nueva esposa a encontrar pequeños papeles en una docena de películas menores, a menudo interpretando intereses amorosos femeninos enfurruñados pero inocentes.

Pero, hasta 1956, fue famosa principalmente por posar en bikini (hasta entonces una prenda prohibida en España, Italia y gran parte de Estados Unidos por estar al borde de la decencia) y por popularizar el peinado de colmena.

Luego llegó el peróxido, y la parte que la convirtió en una estrella.

Ese año, la ópera prima de Vadim, “Y Dios creó a la mujer”, se estrenó en París. No logró recaudar fondos en Francia, pero causó revuelo en Estados Unidos.

Un fotograma de la película Shalako en el que interpreta a la bella condesa Irini Lazaar. / Getty Images

En un país acostumbrado a Doris Day, Bardot fue una sensación.

Su personaje persigue sus apetitos sexuales sin pudor, como hacen los hombres. Baila descalza, en trance, con la piel radiante de sudor y el cabello suelto y alborotado.

Su falta de inhibición provoca el colapso del orden social; fuera del cine, la reacción fue igual de intensa.

La existencialista Simone de Beauvoir la saludó como un icono de la “libertad absoluta”, elevando a Brigitte a la categoría de filosofía.

Pero la mayoría moral estadounidense se movilizó. La película fue prohibida en algunos estados y los periódicos denunciaron su depravación.

Para el público, Bardot se volvió indistinguible del personaje que interpretaba. Paris-Match la calificó de “inmoral de pies a cabeza”.

Y cuando Bardot se fugó con su coprotagonista, Jean-Louis Trintignant, su imagen de libertina desenfrenada se hizo ineludible.

Los filósofos existencialistas elogiaron a Bardot como un icono de la "libertad absoluta". / Getty Images

Se divorció de Vadim, quien reaccionó como sólo un francés podía hacerlo.

“Prefiero tener ese tipo de esposa”, dijo, “sabiendo que es infiel, antes que poseer una mujer que sólo me ame a mí y a nadie más”.

Volvió a trabajar con Bardot y más tarde vivió con Catherine Deneuve y se casó con Jane Fonda.

Una madre reticente

En 1959, Brigitte, después de varios romances, se casó con el actor Jacques Charrier, con quien protagonizó “Babette va a la guerra”.

La pareja tuvo un hijo, Nicolas, pero Bardot estaba resentida por su embarazo: se golpeaba repetidamente en el estómago y le rogaba a un médico que le diera morfina para provocar un aborto.

“Me miraba en el espejo con mi vientre plano y esbelto como si fuera un querido amigo al que estaba a punto de cerrarle la tapa a un ataúd”, recordó más tarde.

Bardot se casó de nuevo con 23 años. / Getty Images

Después del inevitable divorcio, Nicolás no vio a su madre durante décadas.

Demandó a Bardot por daños emocionales cuando ella publicó una autobiografía en la que afirmaba que hubiera preferido “dar a luz a un perrito”.

Brigitte era ahora la actriz mejor pagada de Francia y algunos sugerían que era más valiosa en términos de comercio exterior que la industria automovilística del país.

Pero quería que la tomaran en serio como actriz. “No he tenido muchas oportunidades de actuar”, se quejaba, “casi siempre he tenido que desnudarme”.

Comenzó a atraer la atención de los cineastas más respetados de Europa y ganó elogios de la crítica en el poderoso drama de la nueva ola de Jean-Luc Godard, “Le Mépris” (El desprecio).

Pero la calidad general de su producción fue mixta, especialmente cuando se aventuró fuera de Francia y entró en Hollywood.

Un tercer matrimonio, con un millonario playboy alemán, fue seguido por una serie de amantes, aunque, inusualmente, rechazó a Sean Connery.

El alemán Gunther Sachs fue el tercer marido de Bardot. Aún habría un cuarto. / Getty Images

Grabó decenas de discos junto a los compositores Serge Gainsbourg y Sacha Distel.

Con Gainsbourg grabó la atrevida canción “Je T’aime... Moi Non Plus”, aunque le rogó que no la publicara.

Un año después, regrabó la canción con la actriz británica Jane Birkin. Se convirtió en un gran éxito en toda Europa, y la versión de Bardot permaneció en secreto durante 20 años.

Activista por los derechos de los animales

Después de casi 50 películas, anunció que se retiraba para dedicar su vida al bienestar animal en 1973.

“Les di mi belleza y mi juventud a los hombres”, dijo. “Voy a darles mi sabiduría y experiencia a los animales”.

Recaudó 3 millones de francos para crear la Fundación Brigitte Bardot, subastando sus joyas y recuerdos cinematográficos.

Bardot -o BB, como se la conocía en Francia- hizo campaña contra el sacrificio anual de focas en Canadá e irritó a algunos de sus compatriotas al condenar el consumo de carne de caballo.

Se hizo vegetariana, atacó al gobierno chino por “torturar” osos y gastó cientos de miles de dólares en un programa para esterilizar perros callejeros rumanos.

En 1973 anunció que se retiraba para dedicar su vida al bienestar animal. / Getty Images

En sus últimos años, fue procesada en múltiples ocasiones por odio racial.

Se opuso a la forma en que las religiones islámica y judía sacrifican animales para alimentarse.

Pero la forma en que expresó sus críticas fue imperdonable y, de hecho, ilegal.

En 1999, escribió: “Mi patria está invadida por una superpoblación de extranjeros, especialmente musulmanes”. Esto le valió a Bardot una multa cuantiosa.

Continuó criticando los matrimonios interraciales e insultando a los hombres homosexuales que, en sus palabras, “mueven sus traseros, ponen sus deditos en el aire y con sus vocecitas de castrado se quejan de lo que esos horribles heteros les hacen pasar”.

Bardot estuvo presente tantas veces en los tribunales que, en 2008, el fiscal declaró que estaba “cansado” de acusarla.

Un final problemático para una vida problemática

En la década de 1960, Brigitte Bardot fue elegida como el rostro oficial de Marianne, el emblema de la libertad francesa.

Luego ella misma se convirtió en un ícono: una mujer hermosa, liberada y moderna que se negaba a ajustarse a estereotipos obsoletos.

Tras tres matrimonios fallidos y varios intentos de suicidio, abandonó la fama para dedicarse a la lucha contra la crueldad animal. Para su sorpresa, la fascinación mediática por ella persistió, incluso cuando la fama se convirtió en notoriedad.

Le sobrevive su cuarto marido, Bernard d’Ormale, ex asesor del fallecido político de extrema derecha Jean-Marie Le Pen.

Y, en un final problemático para una vida problemática, las opiniones políticas de Bardot significaron que pasó sus últimos años como una semi-reclusa luchando contra acusaciones de odio racial en los tribunales.

