Muere a los 95 años Robert Duvall, icónico actor de El Padrino y Apocalypse Now

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Uno de los actores más icónicos de la segunda mitad del siglo XX, el estadounidense Robert Duvall, falleció a los 95 años de edad.

Ganador del Óscar en 1983 a mejor actor por su papel en Tender Mercies (“Gracias y favores”), Duvall ya había dejado su huella imborrable en el cine casi 10 años antes, cuando interpretó al Consiglieri de la ficticia familia Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino.

En 1979, además, interpretó una de las líneas más recordadas de la historia del cine -“amo el olor a napalm en la mañana”-, como el coronel Kilgore en la épica de guerra, también de Coppola de 1979, Apocalypse Now.

Duvall falleció “en paz” en su casa de Middleburg, Virginia, el domingo, según un comunicado enviado por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa, Luciana.

“Para el mundo, era un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, declaró.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón”.

Más información en breve.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.