Muere apuñalado James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick, y arrestan al hijo de su novia

Steven McIntosh - Reportero de entretenimiento

El actor estadounidense James Handy, conocido por sus papeles en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, murió apuñalado en su domicilio de Los Ángeles, según informó la policía.

Handy, de 81 años, fue hallado inconsciente el miércoles en el jardín delantero de su casa en Tarzana, California, con varias heridas de arma blanca en el pecho.

Michael Gledhill, de 44 años e hijo de la pareja de Handy, ha sido detenido bajo sospecha de asesinato, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Los agentes llegaron al lugar después de recibir un aviso sobre un “incidente no especificado”, después de que una persona hubiera llamado al 911 y le hubiera dicho a la policía: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”.

James Handy apareció en numerosas series policiales y de crímenes, incluida CSI: Nueva York (en la foto con AJ Buckley en 2012). / Getty Images

Handy nació en Nueva York y apareció en numerosas películas y programas de televisión a lo largo de seis décadas, a menudo interpretando personajes secundarios o participando en un número reducido de episodios.

Aunque rara vez fue el protagonista principal, Handy acumuló una extensa lista de créditos, entre los que figuran NYPD Blue, K-9, Law & Order, CSI: NY, Logan, Alias, Castle, NCIS, The West Wing, Arachnophobia, The X-Files y Murder, She Wrote.

Su papel cinematográfico más reciente fue en Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, un camarero que trabaja con el personaje de Jennifer Connelly, el interés amoroso de Tom Cruise.

“Magnífico actor de personajes”

Al rendirle homenaje, el periodista especializado en entretenimiento Jay Bobbin expresó que estaba “desconsolado al enterarse del fallecimiento de un magnífico actor de personajes”.

El escritor y productor Don Winslow, creador de la serie policial de 2001 UC: Undercover —en la que participó Handy—, lo describió como un “actor extraordinario”.

“Fue un honor contar con él en UC: Undercover en un papel recurrente", señaló Winslow. “Sus interpretaciones siempre eran especiales”.

Tras la muerte de Handy, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que Gledhill “hizo señas a los agentes que acudían al lugar, indicándoles que él era a quien buscaban”.

“El sospechoso reside en el domicilio con su madre, quien es la novia de la víctima”, añadió un comunicado.

“Los detectives consideran que se trata de un incidente aislado y no parece haber peligro para la población”.

Tras su detención, Gledhill fue trasladado a la cárcel de Van Nuys y fichado por un cargo de asesinato, fijándose su fianza en US$2 millones.

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