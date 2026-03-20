Muere el actor Chuck Norris

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.

“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz”, escribió la familia en una publicación en la red social acompañada de una foto en blanco y negro del actor.

Según informaron varios medios este jueves, Norris había sido ingresado en un hospital en Hawái después de sufrir una emergencia médica.

“Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, añadió su entorno en el mensaje.

Norris se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine de acción de los años 70 y 80 después de saltar a la gran pantalla con The Way of the Dragon (1972), conocida por su famoso combate contra Bruce Lee.

Más tarde protagonizó Breaker, Breaker (1977) y participó en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993-2001), que amplió su popularidad.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la suerte de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”, afirmó la familia.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (Estados Unidos), se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el Tang Soo Do.

A su regreso a su país, abrió varias escuelas de karate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de karate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró. Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

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