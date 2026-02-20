Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    De la serie 'Grey’s Anatomy'

    Muere el actor estadounidense Eric Dane a los 53 años

    EFE
    Muere el actor estadounidense Eric Dane a los 53 años
    El actor estadounidense Eric Dane falleció a los 53 años de edad. Getty Images

    El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva Grey’s Anatomy, murió el jueves 19 de febrero a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informaron medios.

    Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.

    Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras “una valiente batalla” contra la enfermedad, según la misma fuente.

    El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

    Muere el actor estadounidense Eric Dane a los 53 años
    Foto de archivo del actor estadounidense Eric Dane. EFE

    Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

    Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó a Cal Jacobs.

    En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Panamá ‘mantiene’ veto a empresas europeas en licitaciones públicas tras ratificación de la UE: Mulino. Leer más