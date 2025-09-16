Panamá, 16 de septiembre del 2025

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Muere el actor y director Robert Redford, una de las últimas leyendas de Hollywood, a los 89 años

    BBC News Mundo
    Robert Redford / George Pimentel/ Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    Uno de los gigantes del cine estadounidense, Robert Redford, murió a los 89 años.

    Fue un ícono de Hollywood convertido en director que participó en más de 50 películas.

    Ganó un Oscar por Ordinary People y se convirtió en un defensor de los cineastas independientes, fundando el Festival de Cine de Sundance anual para mostrar su trabajo.

    El éxito significaba que podía elegir libremente sus proyectos, y muchos coincidían con sus puntos de vista políticamente liberales.

    E hizo campaña sobre temas ambientales y por los derechos de los nativos americanos.

    En 2018, a los 81 años, Redford anunció su retiro de la actuación.

    Más información en breve.

    BBC News Mundo

