Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según confirmó su editorial en Alemania, Suhrkamp.

“Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa”, señalaron desde Suhrkamp.

Anteriormente, tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild, que citaron como fuente a la editorial, informaron del fallecimiento del filósofo.

La televisión pública ARD indicó que el autor de Teoría de la Acción Comunicativa falleció en la ciudad alemana de Starnberg, en el sur de Alemania.

A Habermas se le recuerda, sobre todo, por sus vínculos con la ciudad de Fráncfort, en el oeste alemán, donde hizo carrera como pensador e investigador social.

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, formó parte de la llamada segunda generación de la Escuela de Fráncfort, centro de investigación donde fue asistente de Theodor W. Adorno, otro de los grandes pensadores germanos del siglo pasado.

Habermas también impartió clases de filosofía en la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Fráncfort.

Timon Gremmels, ministro de Ciencia del estado federado de Hesse, donde se encuentra Fráncfort, lamentó que con su fallecimiento Alemania pierda “a uno de los filósofos y teóricos sociales más destacados de nuestro tiempo”.

“Su pensamiento ha marcado de manera decisiva la Teoría Crítica de la Escuela de Fráncfort y ha sentado las bases a nivel mundial para el análisis de la democracia, la esfera pública y la razón social”, subrayó.