Muere el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Managua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

🔴#Noticiero6|| Nota de Prensa del Ministerio de Salud: Nos deja Brooklyn. pic.twitter.com/QLOmcFVAc6 — Canal 6 Nicaragua (@Canal6Nicaragua) May 31, 2026

El Gobierno nicaragüenses, liderado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en una nota de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a “los enormes e intensos esfuerzos” realizados para recuperar la salud de “nuestro hermano Brooklyn”, y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una “bacteria generada por la Covid-19”.

En la nota se destaca que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.

Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.

“Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre”, expresó desde el exilio en una carta pública.

La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de Rivera Bryan, y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa “en condiciones óptimas de salud”.

También, denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones “indignas, inhumanas y degradantes” durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.

Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Exigen investigación y justicia

Tras conocerse la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió este domingo una investigación independiente, además de verdad y justicia.

“Han matado a Brooklyn Rivera. Brooklyn es el octavo preso político asesinado por la dictadura desde el 2019, pero es el tercero en los últimos diez meses y fue asesinado luego de estar casi tres años en desaparición forzada de personas”, indicó en un video el abogado del movimiento, Salvador Marenco.

Agregó que “vamos a seguir exigiendo justicia por el asesinato de Brooklyn, porque los co-dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables directos de este asesinato”.

Marenco afirmó además que el asesinato de Rivera Bryan constituye “un crimen de lesa humanidad” y sostuvo que en su caso se configuran al menos cuatro violaciones graves: “detención arbitraria, torturas, desaparición forzada de personas y ahora el de asesinato o privación de la vida” a manos del régimen.

Añadió que el caso de Rivera Bryan refleja el trato que la dictadura ha dado a las personas presas políticas en Nicaragua, que son sometidas a de manera constante a un entorno torturante, a “torturas físicas, sexual, psicológica, que le deterioran la vida”.

“Este colectivo tiene más de 270 testimonios de personas sobrevivientes de tortura que pueden confirmar esto”, precisó.