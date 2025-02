Muere el polaco Marian Turski, superviviente del Holocausto, a los 98 años

Escuchar audio noticia

Marian Turski, historiador, periodista y superviviente del Holocausto, ha fallecido este martes a los 98 años de edad, según ha informado el medio polaco ‘Polityka’, donde Turski escribía sus columnas.

Nació el 26 de junio de 1926 en Druskieniki, la actual Lituania. Tras la invasión alemana de Polonia en 1939, Turski, junto a sus padres y su hermano menor, fueron forzados a trasladarse al gueto de Lodz y en 1944 fue trasladado al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde su padre y su hermano fueron asesinados. Tiempo después, Turski fue transferido al campo de Buchenwald y finalmente liberado en Theresienstadt después de una marcha de la muerte.

Tras la guerra, se instaló en Polonia, donde se desempeñó como periodista, historiador y una voz destacada en la conmemoración del Holocausto. Además, fue miembro del Consejo Internacional de la Fundación Museo Auschwitz, del Consejo de la asociación que supervisa el Centro de Conferencias de Wannsee y uno de los ideadores y fundadores del Museo de la Historia de los Judíos Polacos POLIN.

Turski visitó Madrid el 21 de junio de 2018 en el marco de la exposición ‘Auschiwitz. No hace mucho. No muy lejos’, en el Centro de Exposiciones Arte Canal, y a lo largo del recorrido explicó que durante mucho tiempo tuvo una amnesia que le impedía recordar el horror vivido. Sin embargo, en ese momento sentía la obligación de contar al mundo lo que vivió con la esperanza de que no volviera a repetirse.

“Si somos capaces de mostrar los factores que permiten que se produzcan cosas como el Holocausto, entenderemos que Auschwitz no es algo que cayó del cielo de repente sino una especie de coronación de un proceso”, apostilló durante su visita.