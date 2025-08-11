Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que sufrió en Bogotá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de dos meses hospitalizado, el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto.

Así lo informó su esposa, María Claudia Tarazona, en sus redes sociales.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidará a nuestros hijos”, agregó.

Uribe Turbay sufrió un atentando el pasado 7 de junio cuando se encontraba en un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Se encontraba en una actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático. Tenía 39 años de edad.

El senador del partido de derecha Centro Democrático estaba recluido en la clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. En su más reciente informe, el hospital había destallado que el político había tenido un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central, que requirió procedimientos de urgencia.

“Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables", dijo por su parte el expresidente de Colombia, Iván Duque.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

"¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar", destacó el partido Centro Democrático en un comunicado.

La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/yCIhKZ00CD — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 11, 2025

Otra figura política de Colombia que reaccionó fue el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Afirmó que, con la muerte del senador, “mataron la esperanza”.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente, quien no tiene parentesco con el senador, pero es el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático.

Se sumó también a las reacciones el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó su solidaridad con la familia.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, dijo.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

Información en desarrollo...

(Con información de EFE)