Muere el senador estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump, tras una ‘breve y repentina enfermedad’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción* - BBC News Mundo

El senador republicano Lindsey Graham, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, falleció a los 71 años. El legislador murió el sábado por la noche tras una “breve y repentina enfermedad”, según informó su oficina.

Elegido senador en 2002, el político de Carolina del Sur fue una de las voces más influyentes de Washington en materia de política exterior y uno de quienes a menudo abogó por intervenciones militares estadounidenses en el extranjero.

El presidente Trump reveló que habló con Graham la noche anterior a su muerte, calificándolo de “verdadero patriota estadounidense” al que “se echaría mucho de menos”.

Graham acababa de regresar de Kyiv, donde se reunió el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No se conocían problemas de salud antes de su viaje.

Graham era un firme defensor de armar a Kyiv y de imponer sanciones a Moscú. Zelensky afirmó en una publicación en X que estaba “profundamente entristecido” por su fallecimiento.

“Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido”, añadió.

La relación de Graham con el presidente de EE.UU. había evolucionado desde que Trump se presentó por primera vez a las elecciones.

En una entrevista con la CNN durante su campaña presidencial de 2015, Graham calificó a Trump de “incitador al racismo, xenófobo y fanático religioso”.

Al año siguiente, insistió diciendo: “Si nominamos a Trump, nos destrozarán... y nos lo mereceremos”.

Tras los disturbios en el Capitolio de EE. UU. en 2021, Graham pronunció un discurso en el pleno del Senado en el que dijo: “Trump y yo hemos vivido una trayectoria de lo más agitada. Odio que termine así”.

“Lo único que puedo decir es que no cuenten conmigo. ¡Ya basta!”, agregó.

Pero el senador de Carolina del Sur se convirtió posteriormente en uno de los partidarios más leales de Trump. Votó en contra de condenar a Trump en el juicio político que se le siguió en 2021 y apoyó su postulación en 2024.

“Donald Trump tiene un lado oscuro... pero fue un muy buen presidente. Sigo apoyándolo porque vi lo que hizo”, declaró Graham a la BBC en 2023.

El legislador citó el historial de Trump en la frontera sur de EE.UU., el asesinato del poderoso comandante militar iraní Qasem Soleimani y el nombramiento de jueces conservadores.

Graham con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en 2002. / Getty Images

Un halcón

Graham era conocido por su postura intervencionista en política exterior, incluyendo un firme apoyo a acciones como la operación en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y más recientemente la guerra en Irán.

“Con la captura de Maduro, el califato de la droga se encamina hacia el colapso”, escribió Graham en su cuenta de X en enero pasado.

“Ha caído un dictador narcoterrorista y malvado, lo que abre el camino hacia la libertad para el maravilloso pueblo venezolano, tan inteligente y trabajador”, agregó.

El desaparecido senador republicano también respaldó la política de mano dura de Washington con Cuba.

En una de sus últimas entrevistas televisadas el mes pasado en el programa Face the Nation de la cadena CBS, Graham afirmó que EE.UU. “aniquilaría” a Irán si el país no se sometía al control estadounidense del estrecho de Ormuz.

El desaparecido senador respaldaba firmente la causa ucraniana y abogaba por darle el apoyo necesario para ganarle a Rusia. / Ukrainian Presidency/Anadolu via Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rindió homenaje a Graham el domingo, diciendo: “Lindsey entendió que la seguridad de Israel y la de EE.UU. son inseparables”.

Israel ha perdido a “uno de sus mejores amigos”, añadió.

Graham también votó a favor de la acción militar contra Irak tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se opuso a la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, calificándola de “acontecimiento triste y peligroso para la seguridad nacional de EE.UU.”.

“Los yihadistas de todo el mundo están de celebración”, añadió en ese momento.

“EE.UU. será visto como un país débil”, advirtió.

El domingo, Trump declaró en una entrevista con NBC News que había hablado con Graham el sábado por la noche y que el senador “parecía estar muy bien”.

El desaparecido legislador tenía previsto aparecer el domingo en el programa Meet the Press de la NBC.

Según medios estadounidenses, las comunicaciones del personal de urgencias y la vivienda de Graham en Washington, D. C. indicaban que un hombre que se encontraba en la casa sufría un paro cardíaco.

Su oficina emitió un comunicado sobre su fallecimiento varias horas más tarde.

“Era un tipo duro en muchos sentidos”, declaró Trump a la NBC el domingo.

“Si quería conseguir algo, si creía que tenía razón y había gente en su contra, podía ser muy duro, la verdad. Pero era una buena persona”, agregó.

*con información de Gabriela Pomeroy

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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