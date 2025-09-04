Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Muere Giorgio Armani, el legendario diseñador que revolucionó el mundo de la moda

    BBC News Mundo
    El diseñador italiano de 91 años falleció este jueves en Milán. / AFP via Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    Giorgio Armani, el afamado diseñador de moda italiano, murió este jueves a los 91 años en la ciudad de Milán, Italia, anunció la compañía que creó.

    “Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”, declaró la casa de moda en un comunicado que publicó la agencia Reuters.

    El diseñador presentaba problemas de salud desde hacía tiempo. En junio pasado, su condición lo forzó a abandonar, por primera vez en su carrera, los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán, celebrados en junio.

    Armani era sinónimo de estilo y elegancia.

    Al combinar su talento como diseñador y la perspicacia para los negocios, el italiano logró crear un imperio que facturaba unos US$ 2.700 millones al año.

    Su funeral se celebrará en Milán el sábado.

    Más información en breve...

    BBC News Mundo


