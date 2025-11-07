Panamá, 07 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CIENCIAS

    Muere James Watson, científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN, a los 97 años

    EFE
    Muere James Watson, científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN, a los 97 años
    El científico estadounidense James Watson murió a los 97 años. Imagen tomada de X

    El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció ayer, jueves 6 de noviembre, a los 97 años.

    Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.

    El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento en un obituario en su página web en el que destaca sus “muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público”.

    En 1953, con 25 años, Watson ayudó a determinar la estructura del ADN junto al físico Francis Crick, basándose en datos de la química Rosalind Franklin, el biofísico Maurice Wilkins y sus compañeros del King’s College, en Londres.

    Este fue “un momento crucial para la ciencia”, apunta el CSHL, que además recuerda que Watson, Crick y Wilkins recibieron en 1962 el premio Nobel de Fisiología o Medicina.

    El recién fallecido también fue galardonado a lo largo de su trayectoria con la Medalla Presidencial de la Libertad por el expresidente Gerald Fold y la Medalla Nacional de la Ciencia por el exmandatario Bill Clinton.

    Además, fue el primer líder del Proyecto Genoma Humano (PGH), una iniciativa científica que buscaba secuenciar todo el ADN humano y cartografiar todos sus genes, y que se completó en 2003.

    Watson, originario de Chicago, vivió durante décadas en el campus del CSHL, y en 1968 se convirtió en su director.

    La entidad subraya que sus “extraordinarias contribuciones transformaron un pequeño laboratorio de Long Island en uno de los institutos de investigación más importantes del mundo”.

    No obstante, el laboratorio revocó en 2018 los títulos honorarios concedidos a Watson después de que este sugiriera en varias entrevistas que las personas negras no son tan inteligentes como las blancas, tal y como recuerda hoy el New York Times.

    El CHSL destaca de él que fue “apasionado de la educación científica” y que promovió la investigación mediante “reuniones y cursos”, aumentando la publicación de trabajos en revistas científicas como Genes & Development o Genome Research.

    Asimismo, apoyó la creación del DNA Learning Center, “único en educación genética práctica para estudiantes de secundaria”, y a lo largo de su vida escribió varias obras como el libro de texto Molecular Biology of the Gene, publicado en 1965.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Mitradel pide a Cervecería Nacional documentos que justifiquen los despidos. Leer más