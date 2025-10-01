Muere la etóloga británica Jane Goodall, experta mundial en chimpancés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) por “causas naturales”, confirmó este miércoles el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.

“El Instituto Jane Goodall se ha enterado esta mañana del 1 de octubre que la doctora Jane Goodall (...) ha fallecido debido a causas naturales”, escribió el centro homólogo, que indicó que la etóloga se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos.

Según el instituto, “los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga han revolucionado la ciencia y era una defensora incansable por la protección y la restauración de nuestro mundo natural”.

Goodall, nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas en sus investigaciones, a las cuales dedicó más de 60 años de su vida y que suponen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

Vivió rodeada de animales desde su infancia en el sur de Inglaterra, pero no fue hasta los 23 años cuando viajó a África por primera vez con la arriesgada misión de investigar a los chimpancés en la selva para un proyecto de investigación que en teoría iba a durar seis meses, pero acabó acompañándola toda la vida.