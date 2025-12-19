Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Luto

    Muere Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, a los 90 años de edad

    EFE
    Muere Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, a los 90 años de edad
    Fotografía de archivo del 17 de octubre de 2013 que muestra al expresidente de Ecuador Rodrigo Borja hablando en un evento. EFE

    El expresidente de Ecuador Rodrigo Borja falleció este miércoles en Quito a los 90 años de edad, sin que hasta el momento se hayan informado las causas de su muerte.

    Borja, político, abogado y jurista, llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 como líder del partido Izquierda Democrática.

    El presidente Daniel Noboa expresó sus condolencias a través de su cuenta en la red social X y afirmó que “Rodrigo Borja estará siempre en la memoria de Ecuador”.

    “Hoy este país honra su legado (…) La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el mandatario.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más