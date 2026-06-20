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    Sucesos

    Muere una mujer y desalojan a 1,700 turistas en República Dominicana por un incendio voraz en un hotel de lujo

    BBC News Mundo

    Redacción* - BBC News Mundo

    Una mujer murió y 1,700 personas fueron evacuadas tras un incendio inmenso que se desató el viernes en un lujoso complejo turístico de la República Dominicana.

    La víctima era una turista italiana de 46 años, informó el periódico Listín Diario, citando a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

    Según la agencia de noticias italiana ANSA, la mujer sufrió una crisis respiratoria mientras se encontraba en la playa, adonde había acudido para colaborar en la evacuación de las habitaciones del complejo turístico.

    Por su parte, las autoridades, en un comunicado, añadieron que tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis recibieron atención médica en el lugar de los acontencimientos.

    Imágenes captadas con un dron mostraron enormes columnas de humo negro y grandes llamas consumiendo los edificios del complejo Viva Wyndham Dominicus Beach en la localidad de Bayahibe.

    Las autoridades no han informado las razones del incendio.

    “Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

    Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a que las llamas se propagaron rápidamente debido al viento y a que los techos de algunas de las edificaciones del lujoso resort estaban hechos con hoja de palma.

    Muere una mujer y desalojan a 1,700 turistas en República Dominicana por un incendio voraz en un hotel de lujo
    Imagen aérea de una gran columna de humo y llamas sobre el Viva Wyndham Dominicus Beach. / Reuters

    Bajo control

    Desde el COE aseguraron que el incidente había sido controlado y que los huéspedes habían sido trasladados a otros hoteles.

    Asimismo, añadiaron que las actividades turísticas en la localidad y sus alrededores no se vieron afectadas.

    El embajador de Italia en la República Dominicana se reunió en el hospital con el esposo de la mujer fallecida.

    Paralelamente, la representación diplomática puso en marcha un operativo para asistir a los 285 turistas italianos alojados en el complejo siniestrado o en sus alrededores, proporcionando pasaportes de emergencia a quienes perdieron su documentación en el incendio y coordinando sus vuelos de regreso, informó ANSA.

    República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe, y en los primeros cinco meses del año ha recibido unos 5,6 millones de visitantes.

    Muchos de ellos visitantes de la isla se dirigen a Bayahibé, una popular ciudad en la costa caribeña que es conocida por sus aguas cristalinas y sus playas de arena blanca.

    La BBC ha contactado con Wyndham Hotels & Resorts, que gestiona aproximadamente 8.400 hoteles en todo el mundo, para obtener declaraciones al respecto.

    *Con información de Vicky Wong

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