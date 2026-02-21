Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Fallece un icóno musical muy querido en Panamá y en todo el mundo.

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud, informó EFE.

El músico estaba hospitalizado desde el pasado miércoles 18 de febrero en un hospital de Nueva York por aparentes problemas respiratorios.

Según versiones difundidas en la red social X, el intérprete de 75 años habría sido ingresado al Lawrence Hospital, en Bronxville.

La información del fallecimiento fue difundida por la página de Facebook del artista.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón.Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, lee el mensaje según reseñan varios medios internacionales.

Willie Colón. Archivo

Al saberse de la hospitalización de Colón, el músico panameño Rubén Blades, con quien Colón compartió una etapa histórica de la salsa, especialmente con el emblemático álbum “Siembra” había enviado un mensaje deseando la pronta recuperación el viernes 20 de febrero.

Mensaje publicado el viernes 20 de febrero por el cantante panameño Rubén Blades.

Rubén Blades y Willie Colón

En 2024, ante la polémica por el álbum Siembra: 45.º Aniversario y los comentarios de Willie Colón sobre esa reedición, Rubén Blades escribió en su sitio web: “Opino que sin Willie Colón Siembra no hubiese provocado la atención e impacto que tuvo. Pero ese álbum no le pertenece a él solamente aunque su conocimiento técnico indiscutiblemente hizo de la grabación algo especial. Sin mis canciones no hubiese existido el álbum. Sin la orquesta, sin los arreglistas, sin los DJ’s que programaron el disco y sin el público internacional que lo apoyó, Siembra no habría alcanzado el éxito”.

Willie Colón se fue sin cumplir el deseo de los salseros que anhelaban un reencuentro musical con Rubén Blades.

William Anthony Colón Román, nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, de padres puertorriqueños, y fue criado en el sur del Bronx.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, indicó la familia del cantante en un mensaje en redes sociales.

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presenta su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). EFE/ Ulises Ruiz Basurto /ARCHIVO

Willien Colón estuvo en Panamá durante el show de los Premios Juventud en septiembre de 2025 e interpretó la Murga de Panamá:

