Mueren al menos 21 personas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

Guillermo D. Olmo - BBC News Mundo

Al menos 21 personas han muerto y un centenar han resultado heridas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España.

Un tren de la compañía Iryo en el viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló.

Dos vagones de este segundo tren se precipitaron entonces por una ladera de cuatro metros, lo que estaba dificultando las tareas de rescate.

Numerosos efectivos de los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del siniestro para rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos, varios de los cuales permanecen en estado grave.

Las causas del accidente, ocurrido en el municipio de Adamuz a las 19:39 hora local, todavía se desconocen.

Según Adif, la compañía encargada de la gestión ferroviaria en España, se habilitaron espacios para los familiares de las víctimas en las estaciones de Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

Los reyes Felipe VI y Letizia manifestaron que seguían la noticia del desastre con gran preocupación.

“Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”, declaró la Casa Real.

El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo en un mensaje en X que su gobierno “está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”.

“Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

“Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro”, dijo el mandatario.

Tren / Reuters

“Como un terremoto”

Tras el accidente, se suspendió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Salvador Jiménez, periodista de la cadena pública RTVE que viajaba en uno de los trenes, comentó que el impacto se sintió como un “terremoto”.

“Estaba en el primer vagón. Hubo un momento en que sentí como si hubiera un terremoto y, efectivamente, el tren descarriló”, dijo Jiménez.

En su última actualización sobre X, comentó que se encontraba entre un grupo de pasajeros que esperaban en la “noche gélida” los autobuses que los transportarían a un polideportivo local.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, aseguró en rueda de prensa que el accidente ferroviario resulta “tremendamente extraño” y que ocurrió “por causas que desconocemos”.

Añadió que el suceso se produjo “en una recta” y que el tren de Iryo es “relativamente nuevo” y la vía donde se produjo el choque está “completamente renovada”.

Con casi 4,000 kilómetros de vías en operación, España cuenta con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China.

Un pasajero saliendo de uno de los vagones accidentados. / Reuters

Gráficos de Caroline Souza, Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo.

