    Mueren dos ocupantes de una avioneta en un fallido despegue en el oeste de Venezuela

    EFE
    Dos personas perdieron la vida cuando una avioneta se precipitó a tierra. Imagen tomada de X

    Dos personas perdieron la vida este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

    A través de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local (13:52 GMT) y de “inmediato se activaron los protocolos correspondientes”.

    La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de “acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”.

    El pasado 3 de octubre, dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en una localidad en el norte del país, informó entonces el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

    La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana, se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 hora local (12:35 GMT) “sin comunicar falla de emergencia”, y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

    Este accidente ocurrió nueve días después de que se estrellara una aeronave tras su despegue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, lo que dejó al menos dos personas heridas.

