Al menos 12 muertos por un incendio en edificio del Bronx

Un incendio en un edificio residencial del barrio del Bronx deja al menos 12 muertos, entre ellos un bebé de alrededor de un año de edad, informó el alcalde de Nueva York el jueves.

El alcalde Bill de Blasio dijo en una conferencia que varios residentes del edificio sufrieron heridas graves y luchan por sus vidas.

El comisionado del Departamento de Bomberos Daniel Nigro dijo que el incendio es “de magnitudes históricas”, debido al número de víctimas fatales.

Poco antes de las 19:00 horas se reportó el incendio en un edificio de apartamentos de cinco niveles ubicado a una cuadra del Zoológico del Bronx.

Alrededor de 170 bomberos combatieron las llamas y rescataron a los atemorizados inquilinos.

El saldo de víctimas hasta el momento supera a uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de la ciudad, que también se registró en el Bronx en 2007, en el que fallecieron nueve niños y un adulto a causa del fuego que se originó por un calentador de ambiente.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronxpic.twitter.com/wjN9mMqCHU