Panamá, 09 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mineápolis

    Mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos no era activista, según expareja

    EFE
    Mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos no era activista, según expareja
    Una persona sostiene un cartel con el nombre de la mujer asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. EFE

    Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos no era una activista ni había participado previamente en protestas, indicó su exesposo al portal de noticias local MPRNews.

    +info

    Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación en Mineápolis

    Las declaraciones de la expareja de Good contradicen directamente la versión del Gobierno, que tildó inmediatamente el hecho de un “acto de terrorismo doméstico” y acusó a la fallecida de ser una activista de izquierda y de haber intentado atropellar a un agente de ICE con su vehículo.

    En declaraciones al portal, el hombre, que pidió ocultar su identidad, aseguró que Good tenía tres hijos, el menor de seis años y se dedicaba principalmente a ser ama de casa en los últimos años, después de haber trabajado como asistente en una odontología y en una entidad crediticia.

    A su vez, aseguró que la mujer de 37 años había acabado de dejar a su hijo menor en el colegio el miércoles en la mañana y se dirigía hacia su casa cuando se encontró con los agentes de ICE que realizaban un operativo en medio de la calle.

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó este jueves que el agente de inmigración que disparó a Good “está protegido por inmunidad absoluta”.

    Los comentarios de Vance llegan después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicara ayer en un comunicado que Good formaba parte de un grupo de manifestantes que intentaba bloquear un operativo migratorio y utilizó su auto para atacar a un agente de ICE.

    En videos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja, fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el vehículo choca contra otro que estaba estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

    Su muerte ha provocado una ola de manifestaciones en Mineápolis y un enfrentamiento directo entre las autoridades locales y el gobierno federal. Tanto el gobernador de Minesota como el alcalde de la ciudad han pedido a la Administración Trump que retire a los agentes de ICE de la región.

    Mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos no era activista, según expareja
    Cientos de personas se reúnen para una nueva conferencia cerca del lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. EFE

    La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más