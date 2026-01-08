Mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos no era activista, según expareja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos no era una activista ni había participado previamente en protestas, indicó su exesposo al portal de noticias local MPRNews.

Las declaraciones de la expareja de Good contradicen directamente la versión del Gobierno, que tildó inmediatamente el hecho de un “acto de terrorismo doméstico” y acusó a la fallecida de ser una activista de izquierda y de haber intentado atropellar a un agente de ICE con su vehículo.

En declaraciones al portal, el hombre, que pidió ocultar su identidad, aseguró que Good tenía tres hijos, el menor de seis años y se dedicaba principalmente a ser ama de casa en los últimos años, después de haber trabajado como asistente en una odontología y en una entidad crediticia.

A su vez, aseguró que la mujer de 37 años había acabado de dejar a su hijo menor en el colegio el miércoles en la mañana y se dirigía hacia su casa cuando se encontró con los agentes de ICE que realizaban un operativo en medio de la calle.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó este jueves que el agente de inmigración que disparó a Good “está protegido por inmunidad absoluta”.

Los comentarios de Vance llegan después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicara ayer en un comunicado que Good formaba parte de un grupo de manifestantes que intentaba bloquear un operativo migratorio y utilizó su auto para atacar a un agente de ICE.

En videos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja, fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el vehículo choca contra otro que estaba estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

Su muerte ha provocado una ola de manifestaciones en Mineápolis y un enfrentamiento directo entre las autoridades locales y el gobierno federal. Tanto el gobernador de Minesota como el alcalde de la ciudad han pedido a la Administración Trump que retire a los agentes de ICE de la región.

Cientos de personas se reúnen para una nueva conferencia cerca del lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. EFE

La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en Estados Unidos.