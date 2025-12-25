Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Mulino felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo

    EFE
    Mulino felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo
    Nasry Asfura. / Getty Images

    El presidente panameño, José Raúl Mulino, felicitó este jueves al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura por su victoria electoral en Honduras y expresó su deseo de trabajar juntos para el beneficio de ambas naciones centroamericanas.

    “Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!!”, expresó Mulino en su cuenta de X.

    Asfura, de 67 años, fue declarado el miércoles virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de “fraude” desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le expresó públicamente su respaldo.

    Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron el mismo miércoles a Asfura y desearon que la transición en Honduras “se desarrolle de manera pacífica y ordenada”, según un comunicado conjunto.

    “Papi a la orden”, como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Sucederá a la gobernante Xiomara Castro, del izquierdista partido Libre, quien le entregará el poder el próximo 27 de enero, como ella misma expresó anoche en un mensaje de Navidad en el que reiteró que estará “en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más