Multimillonario neoyorquino ofrece $64 mil millones por Universal Music

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fondo Pershing Square, del multimillonario neoyorquino Bill Ackman, ha lanzado una oferta para hacerse con Universal Music, la mayor discográfica del mundo y propietaria de los derechos de artistas como Taylor Swift o Billie Eilish, a la que valora en 55,000 millones de euros (64,000 millones de dólares).

Así lo anunció este martes Pershing Square Capital Management en un comunicado en el que detalla que ha presentado una propuesta no vinculante para adquirir todo el capital de Universal Music Group (UMG) mediante una oferta combinada.

Por un lado ofrece 9,400 millones de euros (10,865 millones de dólares) en efectivo -lo que supone 5,05 euros por acción (5,83 dólares)- y además la entrega de 0,77 acciones de una nueva sociedad por cada título de la discográfica.

En conjunto, la oferta propone 30,4 euros por título (poco más de 35 dólares), lo que representa una prima del 78 % sobre el precio de mercado previo al parón de la Semana Santa, aunque la difusión de la noticia ha hecho que su cotización acumule hacia la media sesión una subida superior al 10 % y del 22 % en los últimos cinco días.

El fondo prevé completar al final del año la transacción, que implica fusionar la discográfica con Pershing Square SPARC Holdings para crear New UMG, que cotizaría en la Bolsa de Nueva York, con el objetivo de reforzar la visibilidad entre inversores y facilitar su inclusión en índices como el S&P 500.

“La cotización de UMG -que tras esta noticia acumulaba un avance superior al 10 %- se ha estancado debido a una combinación de problemas ajenos al desempeño de su negocio musical”, explica el propio Ackman, consejero delegado de Pershing Square, en el comunicado.

Concretamente, cita la incertidumbre sobre la estabilidad de la participación del 18 % del grupo Bolloré, el retraso en su estreno en el mercado bursátil de Estados Unidos, la falta de un modelo conocido de generación de beneficios, el escaso reconocimiento por parte de los inversores de su participación de 2,700 millones de euros en Spotify y una deficiente relación con inversores, con la comunicación pública y con sus accionistas.

UMG, la mayor compañía musical del mundo, cotiza actualmente en Euronext Amsterdam tras su salida a bolsa en 2021 como escisión de Vivendi. Pershing Square ha defendido en reiteradas ocasiones la conveniencia de que su principal mercado de cotización sea Estados Unidos, al considerar que el valor presenta un descuento respecto a su potencial.

Este fondo es conocido por mantener una estrategia de impulsar cambios corporativos que eleven la valoración de las compañías en las que invierte, en este caso mediante una reestructuración societaria y un cambio de mercado de referencia.

Controlada por Vivendi, UMG cuenta con operaciones propias o licenciadas en 60 territorios y el catálogo más extenso de la industria de la música, que incluye a los artistas y las grabaciones más populares de los últimos cien años.