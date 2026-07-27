‘Múltiples víctimas’ deja un tiroteo en un festival en Seattle, Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un tiroteo en el centro de la ciudad estadounidense de Seattle, cerca de la emblemática Aguja Espacial, dejó “múltiples víctimas” durante un festival, con un número aún indeterminado de heridos, según reportaron este domingo autoridades locales.

“La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona”, avisó el Departamento de Policía de Seattle en X.

Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas o la gravedad de sus heridas, ni compartieron si habían arrestado al o a los presuntos atacantes.

Medios locales reportaron que el tiroteo ocurrió cerca de las 6:00 p.m. (hora local) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

La balacera sucedió mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).