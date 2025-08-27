Panamá, 27 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Violencia

    Múltiples víctimas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos

    EFE
    Múltiples víctimas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos
    Escuela Católica Annunciation en Minneapolis. Tomado de @justinbroadcast

    Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con “múltiples víctimas” en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

    El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

    El tirador fue neutralizado por la policía y “no hay amenaza activa para la comunidad”, indicaron las autoridades municipales.

    Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está “orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en su cuenta de X.

    Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre 3 a 20 personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

    Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI “respondió rápidamente y está presente en el lugar”.

    “Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados”, añadió el mandatario.

    Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • El seguro privado del personal del Órgano Judicial costará $15 millones. Leer más