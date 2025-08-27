Múltiples víctimas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con “múltiples víctimas” en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y “no hay amenaza activa para la comunidad”, indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está “orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre 3 a 20 personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

More than 20 people were injured and at least two were killed in a tragic shooting incident at Annunciation Catholic Church and its school, located in the southeast neighborhood of Minneapolis, Minnesota, USA, during a morning school Mass.

Among the injured, at least 14 people… pic.twitter.com/9f9WTH2Dof — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) August 27, 2025

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI “respondió rápidamente y está presente en el lugar”.

“Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados”, añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.