Panamá, 07 de junio del 2026
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    Violencia

    Ocho heridos deja un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, en Ohio

    EFE
    Ocho heridos deja un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, en Ohio
    Las autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del hecho. Tomada de @WTOL11Toledo

    Ocho personas resultaron heridas durante un tiroteo este sábado en un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, según informó el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, al canal local de televisión WTOL 11.

    El funcionario expresó que “se espera que todas las víctimas sobrevivan” después de la balacera registrada durante el Old West End Festival, un festejo vecinal, donde el Departamento de Policía de Toledo halló “múltiples víctimas de bala” y seguía buscando al o a los responsables.

    El Departamento policial había reportado anteriormente el traslado de “muchas víctimas a sitios médicos cercanos para que fueran atendidos”, aunque no precisó el estado de salud de los heridos ni el motivo del incidente.

    Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su “preocupación por la situación” al considerar que “los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia”.

    “Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido”, publicó DeWine en la red social X.

    La balacera se reportó cerca festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood.

    Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

    Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

    EFE

    Agencia de noticias


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