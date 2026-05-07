Mundial 2026 ya tiene canción oficial: Shakira presenta ‘Dai Dai’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La artista colombiana hizo el anuncio a través de un video grabado en el estadio Maracaná, en Brasil, retomando su vínculo con las canciones mundialistas.

La cantante colombiana Shakira anunció este jueves 7 de mayo que su canción Dai Dai será el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La artista −famosa por temas como Hips Don’t Lie y Monotonía− dio a conocer la noticia a través de un breve video publicado en sus redes sociales, grabado en el icónico Estadio Maracaná.

En las imágenes, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y pantalón corto azul, en alusión al uniforme de la selección de Brasil.

Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai'. EFE

De manera oficial, el tema será lanzado el 14 de mayo.

La próxima Copa Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y tendrá como sedes conjuntas a Estados Unidos, Canadá y México.

No es la primera vez que Shakira forma parte de la historia musical de los mundiales. En 2010 interpretó Waka Waka (This Time for Africa), uno de los himnos más recordados de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Cuatro años después, volvió a participar en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con la canción La La La.