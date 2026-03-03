Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Myke Towers y Taco Bell unen fuerzas con salsas y gafas exclusivas

    EFE
    Myke Towers y Taco Bell unen fuerzas con salsas y gafas exclusivas
    Myke Towers y Taco Bell anunciaron la segunda fase de su colaboración, que incluye dos componentes principales: la intervención de los icónicos sobres de salsa con mensajes inspiracionales y el lanzamiento de una colección ultra limitada de gafas de sol. EFE

    El cantante puertorriqueño Myke Towers y Taco Bell anunciaron la segunda fase de su colaboración, que incluye dos componentes principales: la intervención de los icónicos sobres de salsa con mensajes inspiracionales y el lanzamiento de una colección ultra limitada de gafas de sol.

    Esta iniciativa se enmarca en la expansión de la campaña ‘Taco Tuesday’ en Aruba, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico y España, siendo la primera vez que Taco Bell permite a un artista personalizar el diseño y el mensaje de sus sobres de salsa.

    Los nuevos paquetes de salsa Mild incluyen cuatro diseños distintos con frases vinculadas al concepto ‘Young Kingz’ de Myke Towers, una filosofía que promueve la ambición, la autenticidad y la disciplina personal.

    “Young Kingz es una mentalidad”, afirmó el cantante. “Se trata de conocer tu valor y mantenerte enfocado en tu camino. Me gusta la idea de que estos mensajes vivan en momentos cotidianos, porque a veces unas pocas palabras son todo lo que necesitas para seguir adelante”, explicó.

    Un objeto cotidiano convertido en pieza cultural

    Los sobres de aderezos, que históricamente han incluido mensajes breves e irónicos de la marca, incorporan ahora expresiones vinculadas al universo creativo del artista, integrando el lenguaje de la música urbana a un objeto de consumo cotidiano.

    Según la compañía, esta reinterpretación representa un paso inédito dentro de su identidad visual, al permitir por primera vez que una figura pública firme y personalice los mensajes de sus empaques originales.

    La nueva línea de salsas estará disponible a partir del 3 de marzo en los mercados participantes de América Latina y España, en el marco de la campaña que relanzó el ‘Taco Tuesday’ a inicios de año.

    Gafas de Sol de edición limitada

    Como parte de esta nueva etapa, la colaboración incluye también una edición ultra limitada de gafas de sol desarrolladas en alianza con Vintage Frames Company, marca conocida por trabajar con artistas internacionales.

    En cada uno de los países participantes solo 50 seguidores podrán acceder a este artículo de colección, diseñado a partir del estilo personal del cantante y concebido como una pieza conmemorativa vinculada al ‘Taco Tuesday’.

    La expansión coincide además con la incorporación formal de la colaboración en Estados Unidos, donde la canción ‘SUNBLOCK’ del artista fue incluida en un anuncio nacional de la cadena.

    Una Alianza con Historia

    La colaboración entre Myke Towers y Taco Bell nació a partir de un encuentro fortuito en 2015 en un restaurante de la cadena en Miami, donde un fan reconoció al cantante. Aquel momento, que por entonces pasó inadvertido, es hoy presentado como el punto emocional de una campaña que invita a reconocer “las señales” que impulsan a seguir adelante.

    Desde su relanzamiento en enero, el ‘Taco Tuesday’ ha sido adoptado nuevamente como un ritual semanal en los mercados de América Latina, el Caribe y España donde se implementa la campaña.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más