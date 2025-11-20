Panamá, 20 de noviembre del 2025

    ANIMALES

    Nace un rinoceronte blanco en un zoológico español

    Agence France-Presse (AFP)
    La cría de rinoceronte blanco nacida en un zoológico de Valencia, el 19 de noviembre de 2025 en esa ciudad al este de España / AFP

    Una cría de rinoceronte blanco nació en el Bipoarc de Valencia, un zoológico de esta ciudad del este de España, como parte de los esfuerzos del Programa Europeo de Especies en Peligro para lograr la supervivencia de estos animales amenazados.

    Tras 491 días de gestación, su madre, Kwanza, dio finalmente a luz a su pequeña cría, un macho, a comienzos de noviembre, según comunicó el Bioparc de Valencia, que publicó un video donde podía verse el parto y los abrazos emocionados de los cuidadores observando a distancia un nacimiento que llevaban mucho tiempo esperando.

    “Estamos supercontentos porque lo hemos intentado con inseminaciones artificiales, [también] de forma natural y por fin lo hemos conseguido”, celebró Loles Carbonell, directora técnica de animales del Bioparc en un video publicado por el centro, sin especificar cómo se produjo la concepción.

    Se trata del primer nacimiento de un rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) en los casi 18 años del centro.

    Un video de días posteriores muestra al pequeño, -todavía sin nombre- muy activo y correteando junto a su madre, ya recuperada de las secuelas del parto, según indicó Raúl Olmo, miembro del equipo de cuidado animal del Bioparc.

    “Este nacimiento es muy importante para el programa internacional de conservación, ya que es una especie muy amenazada”, subrayó Olmo.

    El nombre del pequeño, una cría de color oscuro y puntiagudas orejas, se elegirá por medio de una votación entre una lista de opciones que propondrán sus cuidadores.

    El rinoceronte blanco, muy cotizado por los cazadores furtivos por sus cuernos de marfil, es la más numerosa de las cinco especies de este tipo de animales y está en la categoría “casi amenazada” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

