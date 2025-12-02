Panamá, 02 de diciembre del 2025

    ELECCIONES EN HONDURAS

    Nasralla supera a Asfura tras reanudarse el conteo preliminar de los comicios en Honduras

    EFE
    El candidato a la Presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, habla durante la presentación de la copia de las actas de votación este martes, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/STR

    El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry “Tito” Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

    Ente electoral reporta fallas técnicas en sistema de divulgación de resultados en Honduras

    A las 14.30 hora local (20.15 GMT), Nasralla acumula 791.196 votos (39.95%) frente a Asfura que contabiliza 788.050 sufragios (39.80%) con el 62.75% de las actas escrutadas, un cambio que revierte la ligera ventaja que el candidato del Partido Nacional mantenía desde la noche electoral.

    La candidata oficalista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 380.123 votos (19.19%).

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una sala en un céntrico hotel de Tegucigalpa para los medios de comunicación con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares de los comicios del pasado domingo.

    Nasralla supera a Asfura tras reanudarse el conteo preliminar de los comicios en Honduras
    El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla (c) presenta de la copia de las actas de votación este martes, en Tegucigalpa (Honduras). Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry "Tito" Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación. EFE/STR

    Más temprano, el organismo informó de fallas técnicas en el servicio de divulgación, a cargo de la empresa ASD SAS, que reportó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no había sido procesada, lo que obligó a frenar temporalmente la publicación de resultados.

    Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

    Días previos a los comicios, el presidente estadounidense sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometió “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

    EFE

    Agencia de noticias

