Navidad alrededor del mundo: postales navideñas desde distintos continentes

Luces que envuelven ciudades enteras, árboles monumentales que se convierten en punto de encuentro y calles históricas transformadas en escenarios festivos marcan la celebración de la Navidad alrededor del mundo.

Esta festividad −que tiene su origen en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo y que con el paso de los siglos incorporó tradiciones culturales y populares de distintas regiones− se ha convertido en una de las celebraciones más universales.

La Prensa te invita a recorrer, a través de imágenes, distintos rincones del planeta donde la Navidad se vive con intensidad y creatividad, reflejando cómo una misma celebración adopta múltiples formas sin perder su significado y espíritu de unión.

Kenia

Las decoraciones navideñas iluminan el centro comercial Imaara en Nairobi, Kenia. EFE Personas posan para una foto con la mascota de Papá Noel (C) junto a adornos navideños antes de las celebraciones navideñas. EFE

Rusia

Personas caminan frente a motivos navideños para las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, en San Petersburgo, Rusia. EFE Personas caminan frente al Museo Estatal del Hermitage, decorado con motivos navideños para las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, en San Petersburgo, Rusia. EFe

Estados Unidos

El Ayuntamiento de San Francisco estrena una nueva instalación navideña, "Luces de Invierno del Ayuntamiento", en San Francisco, California.EFE Decoraciones navideñas se exhiben en la exposición navideña al aire libre en Atlanta, Georgia, EE. Jóvenes visitantes recorren la exhibición navideña al aire libre. EFE

Alemania

Visitantes viajan sobre una pista de patinaje sobre hielo en el mercado navideño 'Berliner Weihnachtszeit' en Berlín, Alemania. EFE Los visitantes patinan sobre una pista de hielo en el mercado navideño 'Berliner Weihnachtszeit' frente a una noria en Berlín, Alemania. EFE Visitantes pasan junto a un pesebre navideño en el Mercado de Navidad de Alexanderplatz en Berlín, Alemania. EFE Una pirámide navideña gigante se exhibe en el Mercado de Navidad de Alexanderplatz en Berlín, Alemania. EFE

Malasia

Visitantes toman fotografías cerca de las decoraciones navideñas exhibidas antes de las celebraciones navideñas en Kuala Lumpur, Malasia. EFE Una mujer posa para una foto junto a las decoraciones navideñas exhibidas antes de las celebraciones navideñas en Kuala Lumpur, Malasia. EFE

China

Decoración de Navidad en un hotel de Beijing, China. EFE Una mujer posa para una foto junto a un árbol de Navidad en un hotel de Beijing, China. EFE

Reino Unido

Familias visitan el jardín delantero de una casa con adornos navideños en Romford, conocido localmente como "Romford Wonderland", en el este de Londres, Gran Bretaña. EFE

Hungría