Panamá, 22 de diciembre del 2025

    Fiestas de fin de año

    Navidad alrededor del mundo: postales navideñas desde distintos continentes

    Yasser Yánez García
    Decoraciones de temporada iluminadas para las celebraciones de Navidad de 2024, en el centro de Moscú. EFE

    Luces que envuelven ciudades enteras, árboles monumentales que se convierten en punto de encuentro y calles históricas transformadas en escenarios festivos marcan la celebración de la Navidad alrededor del mundo.

    Esta festividad −que tiene su origen en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo y que con el paso de los siglos incorporó tradiciones culturales y populares de distintas regiones− se ha convertido en una de las celebraciones más universales.

    La Prensa te invita a recorrer, a través de imágenes, distintos rincones del planeta donde la Navidad se vive con intensidad y creatividad, reflejando cómo una misma celebración adopta múltiples formas sin perder su significado y espíritu de unión.

    Kenia

    Las decoraciones navideñas iluminan el centro comercial Imaara en Nairobi, Kenia. EFE
    Rusia

    Personas caminan frente al Museo Estatal del Hermitage, decorado con motivos navideños para las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, en San Petersburgo, Rusia. EFe
    Estados Unidos

    Decoraciones navideñas se exhiben en la exposición navideña al aire libre en Atlanta, Georgia, EE.
    Alemania

    Los visitantes patinan sobre una pista de hielo en el mercado navideño 'Berliner Weihnachtszeit' frente a una noria en Berlín, Alemania. EFE
    Malasia

    Una mujer posa para una foto junto a las decoraciones navideñas exhibidas antes de las celebraciones navideñas en Kuala Lumpur, Malasia. EFE
    China

    Una mujer posa para una foto junto a un árbol de Navidad en un hotel de Beijing, China. EFE
    Reino Unido

    Familias visitan el jardín delantero de una casa con adornos navideños en Romford, conocido localmente como "Romford Wonderland", en el este de Londres, Gran Bretaña. EFE
    Hungría

    Luces navideñas que decoran el centro de Szekesfehervar, Hungría. EFE
