Nepal y China buscan a cientos de desaparecidos tras riada con al menos 160 muertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nepal desplegó este jueves helicópteros militares y privados para efectuar labores de rescate tras una riada que ha dejado al menos 160 muertos en el país asiático y en la vecina China, mientras las autoridades de ambos países buscan a centenares de desaparecidos en unas labores dificultadas por la meteorología.

“Los ciudadanos heridos y en peligro debido a las inundaciones del río Bhote Koshi en Rasuwa serán rescatados a partir del jueves por la mañana por helicópteros del Ejército nepalí y del sector privado”, afirmó este jueves por la noche la oficina del primer ministro, Balendra Shah.

Por su parte, el portavoz de la Policía nepalí Abi Narayan Kafle, afirmó que las autoridades han desplegado cuatro drones para participar en las tareas de búsqueda y rescate en el distrito norteño de Rasuwa, golpeado especialmente por la riada, así como unos 3,300 efectivos en varios distritos afectados.

“De los 64 agentes de policía que prestan servicio en varios puestos policiales en Rasuwa, 32 han logrado establecer contacto, mientras que 28 siguen sin poder comunicarse hasta el momento”, dijo Kafle.

En Nepal, el balance más reciente tras la riadas se situó en 157 los fallecidos. El último balance chino, difundido este jueves por CCTV, cifró en tres los muertos y en 558 los desaparecidos en territorio tibetano.

Las muertes confirmadas en ambos lados de la frontera ascienden al menos a 160, mientras que los desaparecidos suman centenares, sin que haya por el momento un equipo de coordinación que unifique cifras.

En el condado chino de Gyirong (Tíbet, suroeste), la búsqueda de los desaparecidos por la riada se ha visto complicada por la lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones.

Además, los equipos detectaron un lago formado por el represamiento natural del agua cerca del paso fronterizo con Nepal, lo que agrava el peligro de desastres secundarios y dificulta las labores de desagüe, según medios estatales.

Un responsable de la división militar del municipio de Shigatse explicó a medios estatales que el borde de la zona cubierta por el flujo de lodo se encuentra a unos 2,5 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong, el área más afectada, y que los sedimentos alcanzan cerca de 1,5 metros de espesor en algunos puntos, lo que dificulta el avance de los equipos y de la maquinaria.

El terreno constituye otro de los principales obstáculos: según un experto del Ministerio de Recursos Naturales citado por CCTV, la zona afectada se encuentra en un valle de alta montaña y en un área de confluencia de cursos de agua, con desniveles superiores a los 3,000 metros y presencia de glaciares en las cotas altas.

A ello se suma la estrechez del terreno y la lluvia, que aumenta el riesgo de nuevos derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas y limita el empleo de maquinaria pesada, recogió CCTV.

Las comunicaciones también resultaron afectadas, por lo que las autoridades recurrieron a medios aéreos: un dron enviado desde la provincia vecina de Sichuan llegó durante la madrugada local del jueves equipado con una estación base móvil y comunicaciones por satélite.