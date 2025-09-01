Panamá, 01 de septiembre del 2025

    Nestlé despide a su CEO por mantener una relación amorosa con una subordinada

    EFE
    Nestlé despide a su CEO por mantener una relación amorosa con una subordinada
    Consejero delegado, Laurent Freixe. Tomada de Nestlé.com/Muto / William Gammuto

    El gigante suizo de la alimentación Nestlé anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial.

    La firma de Vevey anunció esta medida en un comunicado donde también se informó del nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

    La decisión de cambiar el consejero delegado “fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía”, indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke, quien supervisó junto al consejero independiente Pablo Isla la investigación de Freixe.

    EFE

    Agencia de noticias


