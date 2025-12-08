Netanyahu adelanta que ‘próximamente’ arrancará la segunda fase del acuerdo con Hamás en Gaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que considera que la primera fase del acuerdo en la Franja de Gaza tras la propuesta de Estados Unidos está cerca de terminar y ha adelantado que “próximamente” se pasará a la segunda etapa, en medio de las denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre violaciones israelíes del alto el fuego y el incumplimiento sobre la entrada de los niveles acordados de ayuda humanitaria.

“Casi hemos terminado la primera fase, queda un rehén muerto (...) por volver. Después, próximamente, esperamos avanzar a la segunda fase”, ha manifestado, en referencia al cuerpo del último secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que sigue en Gaza debido a las dificultades para hallar los restos en medio de la devastación de la ofensiva israelí contra el enclave.

Así, ha manifestado que esta segunda fase, destinada a “lograr el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza”, será “igualmente difícil”, al tiempo que ha resaltado que la tercera fase tendrá por objetivo “desradicalizar Gaza”. “Hamás tiene que ser desmantelado”, ha insistido el primer ministro de Israel.

Netanyahu ha dicho en una rueda de prensa junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien se encuentra en visita oficial que “las oportunidades para la paz están ahí y pretendemos aprovecharlas”, antes de asegurar que pretende abordar este proceso con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión de “este mes”, sobre la que aún no ha trascendido una fecha oficial.

En este sentido, ha manifestado que el objetivo de la reunión será “discutir sobre cómo poner fin al mandato de Hamás en Gaza, un asunto central de garantizar un futuro diferente para Gaza” y para Israel, al tiempo que ha defendido que desde el 7-O Israel ha estado sumido en “una guerra justa” en “siete frentes” contra “fuerzas malignas encabezadas por Irán que estaban abiertamente comprometidas con aniquilarnos ocho décadas después del Holocausto”.

Por su parte, Merz ha subrayado que no ve en un “futuro previsible” las condiciones necesarias para que Alemania reconozca un Estado palestino y ha defendido que ahora mismo la prioridad debe ser aplicar el plan para Gaza, presentado por Estados Unidos y respaldado en octubre por Israel y Hamás.

“Nadie sabe hoy cuál será el resultado final. Y por eso, a diferencia de otros países europeos, el Gobierno se ha abstenido de reconocer prematuramente un Estado palestino. Tampoco lo haremos en un futuro previsible”, ha dicho Merz, quien ha subrayado que Palestina carece de todos los requisitos para poder ser un Estado independiente.

Merz, quien está realizando su primera visita al país tras siete meses en el cargo, ha destacado que lo más importante es el desarme completo de Hamás y ha declinado pronunciarse sobre la posible participación de Alemania en la fuerza internacional de estabilización que contempla la propuesta de Trump, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El canciller ha descartado además invitar a Netanyahu a realizar una visita a Alemania, después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiera en 2024 una orden de arresto contra él por supuestos crímenes de guerra en Gaza que obligaría a Berlín a detenerlo si llega al país. “Si el tiempo lo permite, podría hacer una invitación de este tipo, pero en este momento no es un tema que nos preocupe a ninguno de los dos”, ha zanjado.